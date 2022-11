Aumenti a doppia cifra per le vacanze di Natale in montagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumenti a doppia cifra per trascorrere le vacanze in montagna in vista dell’imminente stagione invernale. I rincari medi sono del 17% rispetto al 2021 e del +38% sul 2019 mentre nella passata stagione estiva i costi per alloggiare in un albergo hanno registrato un +12% sull’anno precedente. Nel segmento temporale delle vacanze natalizie l’aumento è del 13% sul 2021 e del 26% sul 2019. Così il costo medio giornaliero di una camera in un hotel 4 stelle in montagna passa dai 386,3 euro dell’inverno 2021 ai 439,5 di quest’anno. La causa principale, oltre all’aumento del costo dell’energia e dell’inflazione, si individua nella propensione degli italiani a spendere i propri risparmi in viaggi. In altre parole segnali incoraggianti per il mercato della ricettività, che si scontrano però con la carenza di lavoratori nelle strutture: l’83% degli alberghi italiani ha difficoltà a reperire personale, soprattutto se qualificato.

È quanto rivela una indagine realizzata da Albergatore Pro, community degli albergatori, scandagliando le tariffe di circa 400 hotel in montagna aggregando i dati. «Emerge che il turismo ha retto all’inflazione e gli italiani hanno scelto di continuare a spendere nei viaggi nonostante il caro spese - spiega Gian Marco Montanari, amministratore delegato di Albergatore Pro -. A nostro avviso, fino a pochi anni fa, l’utente italiano si chiedeva cosa riuscisse a fare dopo aver risparmiato, mentre oggi si chiede cosa può mettere da parte una volta sostenute tutte le spese, comprese quelle per i viaggi. A tal proposito, si è passati da un risparmio medio del 10-13% sul reddito nei primi 20 anni del millennio, al 1,5% del 2022».