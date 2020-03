Aumentiamo le nostre difese a tavola

Assicuratevi 3 porzioni al giorno di verdura: una porzione sono 100 g se verdura cruda, 250 g se verdura da cuocere».

3) Frutta di stagione

A pranzo, a cena, per lo spuntino di metà mattina e/o del pomeriggio consumante frutta di stagione; 3 porzioni al giorno durante l'inverno, 2 porzioni al giorno nel resto dell'anno (una porzione sono 150 g di frutta pulita). Quindi via libera ad arance ed agrumi di tutti i tipi, ricchi di vitamina C e flavonoidi. Questi ultimi sono pigmenti colorati di giallo-arancio, sempre presenti in natura insieme alla vitamina C, che rinforzano l'effetto della vitamina C ed aiutano le mucose a rimanere integre, pronte ad affrontare l'attacco dei microbi.

4) Polifenoli antiossidanti

Per aumentare le difese immunitarie e, soprattutto, per rafforzare le mucose, prima barriera difensiva del nostro corpo, usate i colori. Preparate, ad esempio, un'abbondante porzione di cavolo viola stufato con cipolle bianche, così da associare le antocianine del cavolo cappuccio alla quercetina delle cipolle. In questo modo i polifenoli antiossidanti rinforzeranno sinergicamente il loro effetto.

Per finire, non dimenticate, oltre a verdura e frutta, la potenza antiossidante delle tisane calde (té verde prima di tutti) e delle spezie ed erbe aromatiche secche, disponibili anche in inverno. Aggiungete, ad esempio, a minestre e zuppe, un pizzico di timo ed un paio di foglie di alloro, ricche di polifenoli e di profumati oli essenziali dalle proprietà disinfettanti.