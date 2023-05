Aumento di 160 euro ai 5mila lavoratori del settore penne, spazzole, pennelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trovato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore penne, spazzole e pennelli. Assoscrittura e Assospazzole con Filctem, Femca e Uiltec hanno condiviso un aumento complessivo di 173 euro per il triennio 2023-2025 per i 5mila addetti delle 700 aziende del comparto. Sui minimi l’aumento salariale sarà di 160 euro, distribuiti in 3 tranche: 60 euro da questo mese, 50 euro a maggio 2024, 50 euro a giugno 2025, per un montante complessivo che i sindacati calcolano intorno a 3.600 euro.

Oltre al miglioramento dei minimi, il nuovo contratto prevede anche novità sul capitolo del welfare contrattuale, dove è previsto un incremento dello 0,3% del contributo per la previdenza complementare a carico delle imprese, l’incremento a 15 euro del contributo al fondo sanitario integrativo Sanimoda e 2 euro mensili per l’assicurazione per la non autosufficienza. L’elemento perequativo, per chi non fa contrattazione di 2° livello, passerà dagli attuali 300 euro a 330 euro. Inoltre per migliorare le condizioni di chi ha i redditi più bassi, è stato deciso che al primo livello di inquadramento sia corrisposto un incremento di 281 euro nel triennio per ridurre l’attuale differenza salariale con il secondo livello.

Nella parte normativa sono stati migliorati gli aspetti relativi alla conciliazione vita lavoro, con particolare attenzione alla genitorialità, e le tutele in caso di malattia.