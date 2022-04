Aumento di capitale da 1,5 milioni per Sportclubby

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sportclubby, piattaforma per il booking di sport e benessere, per prenotare campi e attività online, outdoor e in palestra, chiude un nuovo aumento di capitale da 1,5 milioni di euro. L’operazione è stata sottoscritta e coordinata da Wylab, il primo SportsTech Business Incubator in Italia (che fa capo alla famiglia Gozzi), insieme ad un pool di investitori.

Dalla sua fondazione nel 2018, Sportclubby ha raccolto 4,5 milioni euro in diversi round, diventando una delle realtà sport-tech più finanziate nel Paese. I nuovi fondi, spiega una nota dell’azienda, «permetteranno di accelerare lo sviluppo in Italia, di evolvere il modello di business in chiave b2c come app di riferimento per gli sportivi e di espandersi in Europa».

Affiliazione di nuove strutture

L’obiettivo, per fine 2022, prosegue la nota, «sarà affiliare le prime cinquanta strutture in nuovi Paesi.Negli ultimi anni, con il nuovo scenario emerso durante la pandemia, l’azienda ha saputo evolversi per accompagnare centinaia di centri sportivi nella trasformazione digitale del settore, grazie alla prima piattaforma per gestire prenotazioni, orari, abbonamenti, green pass, pagamenti mobile, micro-assicurazioni sportive, promozioni e altri servizi digitali per losport».

Oggi l'app è usata da quasi un milione di persone in 800 strutture sparse su 90 province italiane su 107. «Con una base utenti - sottolinea la nota - che cresce ogni mese di oltre 20 mila nuovi iscritti su centinaia di discipline diverse, Sportclubby ha superato 14 milioni di prenotazioni».

Rafforzamento del team

Per sostenere i propri piani di sviluppo, la società, che oggi conta 25 dipendenti, ha in programma di rafforzare il proprio team, introducendo nuove figure manageriali in area sale e marketing e «continuerà a investire nello sviluppo di nuove funzionalità digitali per migliorare l’esperienza degli sportivi».