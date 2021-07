Aumento di capitale di 300mila euro per Reviva, la startup che valorizza le aste immobiliari

1' di lettura

La sua specialità, e in Italia è fra le prime aziende in assoluto ad averla trasformata in un'attività di business, è la “vivacizzazione” delle aste immobiliari. Grazie a una tecnologia proprietaria che combina intelligenza artificiale e marketing esperienziale per aiutare i gestori dei cosiddetti “Non performing loans” (i crediti deteriorati) a raggiungere performance superiori, aumentandone il recovery rate e abbattendone il recovery time (recuperare somme maggiori in tempi minori, nella sostanza), senza nessun costo fisso.

La mission di Reviva è in poche parole quella di incentivare le persone a partecipare alle aste immobiliari e di aumentare il numero di immobili venduti in asta, minimizzando di conseguenza l'impatto economico negativo legato alle aste deserte che vanno deserte. Forte del valore aggiunto apportato a questo mercato, la startup milanese ha annunciato in queste ore la chiusura di un round di finanziamento da 300mila euro, il secondo dall'inizio del 2021 dopo quello da 250mila euro concluso a fine marzo e sottoscritto da business angels, investitori e operatori real estate.

La cifra raccolta, come spiegano i portavoce della società, contribuirà al potenziamento dell'area marketing e della tecnologia proprietaria, a cominciare dal sistema di machine learning alla base della soluzione di Reviva. Nel complesso le assunzioni previste entro fine sono una ventina, che porteranno l'organico a complessivi 40 dipendenti.

Tra gli obiettivi futuri della startup, assicura uno dei due founder, Ivano De Natale, vi sono il lancio di un nuovo portale dedicato alle aste e, in chiave finanziaria, un'operazione di finanziamento convertibile con una delle più importanti banche italiane.





