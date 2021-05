Aumento di capitale da 5 milioni di Xnext, la startup della sicurezza alimentare

1' di lettura

L'investimento, attraverso il fondo Neva First, porta la firma di Neva Sgr, il venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo focalizzato sulle aziende innovative, e vale un aumento di capitale di 5 milioni di euro. A beneficiare di questa operazione è Xnext, startup nata nel 2014 specializzata nel campo delle soluzioni per i controlli di qualità in tempo reale in ambito industriale e salita alla ribalta per i diversi riconoscimenti nazionali e internazionali conseguiti, tra cui il Grant europeo da 2,3 milioni di euro ottenuto (nel 2019) nell'ambito del programma europeo Horizon2020.

La nuova liquidità, come si legge in una nota, sarà destinata a finanziare l'espansione su scala internazionale e a garantire la continuità del processo di evoluzione della tecnologia brevettata XSpectra, nata nel 2011 e componente principale del sistema di ispezione “X-ray multi-energy” che vanta installazioni a fine linea nel settore foodtech in alcuni impianti di produzione di tortellini, formaggini, creme spalmabili e biscotti in Italia e in Francia. Il suo plus dichiarato? La capacità di rilevare eventuali non conformità dei prodotti non altrimenti rilevabili, come per esempio corpi estranei a bassa densità.

Comprensibile, per la positiva conclusione dell'operazione, la soddisfazione del Ceo e co-founder di Xnext, Bruno Garavelli, che ha parlato di passaggio chiave per il percorso di sviluppo industriale e commerciale della società milanese, anche per la possibilità di accedere al network del Gruppo Intesa Sanpaolo. Con l'ingresso nell'azionariato di Neva Sgr, verrà inoltre avviata anche la trasformazione in Spa in vista di quello che è l'obiettivo finale, vale a dire la quotazione in Borsa.





