Aumento di capitale da 700mila euro per Aryel, la startup della realtà aumentata per il marketing

L'operazione è stata sottoscritta dal fondo Prana Ventures e un nutrito pool di business angels che vede in lista KF-Invest, Marco Bianchi (ex-Ceo di Moca), Alessandro Braga (Chief Digital Officer di Talent Garden), Emanuele Cuccio (Director di Clessidra), Jacopo Pasquini (Ceo di UX Boutique & in:ux) , Francesco Pezcoller (Head of Vc di Bird&Bird) e Giorgio Sacconi (Ceo di H-FARM Digital Marketing). A beneficiare del round seed da 700mila euro è Aryel, startup nata nel 2020 per offrire soluzioni basate sulla realtà aumentata per l'e-commerce e il marketing.

Internalizzazione e Web 3.0

La piattaforma, come confermano i tre founder (Mattia Salvi, che ricopre il ruolo di ceo, Luca Petri e Leonardo Persico), ha raggiunto ad oggi oltre 5mila utenti (il 70% dei quali internazionali) e proprio l'apertura sul mercato estero è una delle prerogative di Aryel. Una parte dei capitali raccolti saranno infatti utilizzati per consolidare l'espansione negli Stati Uniti e in Asia e il resto destinati ad ottimizzare il prodotto in ottica Web 3.0. La finalità di questa piattaforma è presto spiegata: bastano pochi passaggi per creare soluzioni di AR customizzate da applicare alle strategie di marketing per migliorare le performance delle campagne e rendere le esperienze degli utenti più interattive e immersive.

Qualche esempio?

Il “virtual try on” pre-acquisto online di accessori fashion e beauty, oppure la visualizzazione tridimensionale dei piatti proposti in un menu o quello dei complementi d'arredo per una casa o ancora esperienze interattive di gamification. Tra le aziende già servite dalla startup vi sono nomi noti come Ferrero, Cisco e Lavazza.Il target di riferimentoLa scommessa di Aytel, come assicura Salvi, è quella di crescere a fortissima velocità in un segmento ad elevatissimo potenziale e ritenuto ormai maturo come quello della realtà aumentata, sfruttando per l'appunto l'incremento delle attività su scala internazionale e strizzando l'occhio a fenomeni di tendenza come gli Nft e il Metaverso. Il target di riferimento della società, al momento, sono i digital service provider (l'obiettivo è di coinvolgere più di 250 partner nel mondo entro fine anno), e quindi agenzie di marketing, professionisti freelance o società di consulenza attivi in diversi settori che vogliono estendere il loro portfolio di servizi offrendo anche soluzioni di AR ai propri clienti.