Aumento di capitale per Frankly Bubble Tea & Coffee grazie al private crowdfunding

Le Pmi innovative possono trovare spazi di crescita grazie al private crowdfunding. ClubDealOnline, piattaforma autorizzata e vigilata da Consob, ha chiuso con successo la raccolta per Frankly Bubble Tea & Coffee, prima catena italiana di Bubble Tea e Coffee bar, superando la soglia di un milione di euro. L'aumento di capitale ha coinvolto 35 investitori, e si è svolto in un periodo compreso tra gennaio e aprile 2021. Il successo della raccolta è stato possibile anche grazie alla collaborazione con Banca Sella Private Banking, secondo il modello di private crowdfunding di ClubDealOnline. Frankly Bubble Tea & Coffee, inoltre, si è avvalsa del supporto di ClubDealFiduciaria, fiduciaria 100% online avviata da ClubDealOnline a fine 2020, semplificando così la gestione, da parte dell'azienda, dell’operazione.



Fondata nel 2016 da Franco Borgonovo e Lati Ting, Frankly Bubble Tea & Coffee è nata con l'obiettivo di fare conoscere anche in Italia il bubble tea, bevanda derivata dall’unione tra il tè freddo, il latte e le perle di tapioca, estremamente popolare in Asia e in Nord America. Il capitale raccolto supporterà i progetti di sviluppo di Frankly Bubble Tea & Coffee, come il rafforzamento dell'organico, l'apertura di quattro nuovi negozi e l'implementazione del canale online per le consegne a domicilio, con l'obiettivo di espandere il business in Europa a partire dal 2023.

La decisione di puntare su Frankly Bubble Tea & Coffee è stata presa alla fine di un processo di selezione condotto dal team di origination di ClubDealOnline che, a seguito di un rigoroso scouting e di un'attenta valutazione, ha selezionato Frankly tra circa 106 aziende eligible, appartenenti a diversi settori. La scelta si è basata sulla resilienza dimostrata dal modello di business e sulla capacità di Frankly Bubble Tea & Coffee di generare profitti anche durante le chiusure dovute alla pandemia di Covid 19. Grazie a questo accordo, ClubDealOnline amplia il proprio raggio di attività anche al mondo del food retail, offrendo agli investitori interessanti opportunità legate a un mercato che vale quasi 2 miliardi di dollari e di cui ci si attende un tasso di crescita annuo del 9% nei prossimi anni . «Siamo entusiasti di poter supportare la crescita di un'azienda come Frankly Bubble Tea & Coffee - ha commentato Cristiano Busnardo, amministratore delegato di ClubDeal e presidente di ClubDealFiduciaria - perché siamo convinti che quella del bubble tea non sia una moda passeggera, ma rappresenti la “next big thing” dell'industria del food retail, con un mercato che vale già 1,9 miliardi di dollari e che continua a crescere».

Nel 2020 Frankly Bubble Tea & Coffee è riuscita a registrare un fatturato in linea con quello del 2019, anche grazie alla capacità di adattare la propria strategia di vendita al delivery, registrando il record di vendite nel mese di settembre 2020 e riportando un tasso di crescita del 74% rispetto al 2017.

«Grazie anche ClubdealOnline - ha aggiunto Franco Borgonovo, co-founder & ceo di Frankly Bubble Tea & Coffee - potremo espanderci anche sul mercato europeo, ancora non completamente esplorato, ma che si prevede possa diventare quello con il più alto tasso di crescita».