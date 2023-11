Aumento di capitale per Planet Farms: ora vale 500 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Planet Farms, società nel settore dell’agricoltura in ambiente controllato, ha realizzato una nuova iniezione di capitale per 40 milioni di dollari (36,8 milioni di euro) per supportare i piani di espansione della società in Italia e Regno Unito, a valle del forte successo commerciale riscontrato dalla società.

A seguito di questa operazione il capitale complessivamente raccolto da Planet Farms, fondata a Milano nel 2018 da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, supererà i 140 milioni tra equity, debito e contributi a fondo perduto con una valorizzazione della società di oltre 500 milioni di dollari. Parte dei fondi verrà utilizzata per completare la costruzione del nuovissimo stabilimento di Cirimido (Como), che sarà operativo a fine estate del 2024.

L’azienda già opera in tre siti produttivi, tra cui una delle più grandi e avanzate vertical farm del mondo, alle porte di Milano. Gli stabilimenti integrano l’intera filiera, dal seme al prodotto finito, e oggi le insalate e il pesto di Planet Farms sono distribuite nei supermercati italiani.

La raccolta di capitale contribuirà, anche all’ingresso dell’azienda sul mercato Uk, nel quale la società sta iniziando a commercializzare i propri prodotti tramite le maggiori catene della grande distribuzione organizzata, aprendo la strada alla costruzione di un nuovo stabilimento che sorgerà a nord di Londra e sarà operativo nella seconda metà del 2025.