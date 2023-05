«Aumento esponenziale del traffico sulle reti, Ott contribuiscano a partire da una certa soglia»»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'aumento del traffico sulle reti è ormai «esponenziale con il calcio in streaming che arriva a pesare da solo intorno al 26-28 per cento». Di fronte a questi numeri, dice Gianluca Corti, ceo di WindTre, bisognerebbe imporre agli Ott di contribuire agli investimenti sulle reti. «L'obbligo dovrebbe scattare a partire da una soglia di traffico generato tale da rispettare i principi di net neutrality e parità di accesso per gli utenti, senza discriminazioni», spiega a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed, gruppo attivo nella formazione e nell'e-learning), in prossimità della fine della consultazione europea sul fair share, ovvero la discussione sull'equa quota che dovrebbero pagare gli Ott per contribuire allo sviluppo delle infrastrutture.

In generale, se non si fa qualcosa per il settore telco, agendo con provvedimenti come l'innalzamento dei limiti elettromagnetici e l'abbassamento dell'Iva. Altrimenti, a far farne le spese, sarebbe in primis l'occupazione. Nel frattempo, «Wind Tre sta facendo delle scelte: da un lato lo scorporo della rete per favorire nuovi modelli di business e, al tempo stesso, tutelare i posti di lavoro, dall'altro le acquisizioni per aumentare il portafoglio di servizi per le imprese»

Loading...

.Negli ultimi anni, a causa pure della pandemia di Covid, il traffico è aumentato sulle reti in maniera esponenziale e le telco sono chiamate a investire sempre di più. Quanto pesa il traffico degli Ott sulle infrastrutture delle telco?

È vero, l'aumento esponenziale del traffico è ormai una costante, anche dopo la pandemia. L'ultimo report dell'Agcom ci dice che nel 2022 ci sono stati picchi di crescita settimanali rispetto all'anno prima fino al 111% sul fisso e al 167% sul mobile. Il calcio in streaming arriva a pesare da solo intorno al 26-28% dell'intensità massima registrata sulle reti. Secondo Axon, i sei Over-the-top (OTT) e Content Application Provider più grandi generano da soli il 56% del traffico globale su Internet. I costi che questo traffico scarica sugli operatori europei è stato stimato da Frontier Economics tra 36 e 40 miliardi di euro

Che cosa ne pensate della possibilità di far pagare il fair share agli Ott, possibilità su cui la Ue ha aperto una consultazione pubblica?