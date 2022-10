Aumento Mps a 2 euro per azione, lunedì in Borsa il titolo parte da 2,06 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo aver chiuso la seduta di venerdì 14 ottobre al prezzo pre-aumento di 9,9 euro per azione, i titoli Mps si apprestano all’avvio della maxi-ricapitalizzazione che scatterà in Piazza Affari da lunedì 17. Le nuove azioni saranno emesse al prezzo di 2 euro. Borsa Italiana, applicando un fattore di rettifica di 0,20837017, ha determinato per Mps i valori teorici di partenza delle negoziazioni di azioni e diritti di opzione: 2,063 per le azioni, 7,837 per i diritti (la somma è pari al valore azionario...