Aung San Suu Kyi, condanna ridotta a due anni di prigione

Con la nuova condanna ad Aung San Suu Kyi i militari in Birmania stanno cercando di “soffocare le libertà”. Lo ha denunciato oggi Amnesty International. “Le dure condanne inflitte ad Aung San Suu Kyi sulla base di false accuse sono l’ultimo esempio della volontà dei militari di eliminare ogni opposizione e soffocare le libertà in Birmania”, ha affermato l’organizzazione in un comunicato.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha deplorato la condanna di Aung San Suu Kyi da parte del regime militare birmano. La condanna di Aung San Suu Kyi “in un processo truccato con una procedura segreta in un tribunale controllato dai militari non è altro che motivata politicamente”, ha denunciato Bachelet, che ritiene che questa condanna non solo neghi “la libertà” alla premio Nobel per a pace ma “chiude la porta al dialogo”.

Un affronto alla giustizia: così il segretario di stato americano Antony Blinken ha definito la condanna della Nobel per la pace Aung San Suu Kyi da parte di tribunale birmano.