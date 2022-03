Aunjanue Ellis (Una famiglia vincente)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Certo, nel film «Una famiglia vincente – King Richard» è Will Smith il mattatore assoluto, ma non è poi molto da meno la sua controparte femminile: la poco conosciuta Aunjanue Ellis è un'impeccabile Oracene “Brandy” Williams, moglie di Richard e mamma di Venus e Serena. Questa nomination è un bel riconoscimento per un'attrice sottovalutata nel mondo del cinema: si è fatta notare soprattutto sul piccolo schermo, con serie come «When They See Us» e «Lovecraft Country».