Auricchio (Assocamerestero): «Fare sistema è la priorità. La sfida è raccontare davvero il made in Italy»

A quali mercati guardano le piccole e medie imprese?

Le più piccole di solito ai mercati più tradizionali come Europa, Usa e Canada, ma negli ultimi anni molte realtà hanno cominciato a interessarsi a Paesi più piccoli e dal potenziale elevato, come Vietnam e Congo.

Le aziende italiane stanno facendo i conti con l’impennata dei costi e l’instabilità geopolitica internazionale. Quali le sfide urgenti?

Ce ne sono tante. Sul fronte dei prezzi, per esempio, per ora le aziende hanno assorbito buona parte dei rincari. Questo però non deve pesare sugli investimenti in innovazione e ricerca.