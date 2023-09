Auricolari al sicuro da acqua e cadute con le custodie di Catalyst

Nel suo campo, quello delle custodie protettive da acqua, polvere e urti per smartphone e dispositivi elettronici di vario genere, Catalyst Case è un punto di riferimento assoluto e a Berlino si è presentata con le new entry in fatto di accessori Total Protection Case per AirPods Pro e Beats Studio Buds+. Il plus? Racchiudono i preziosi auricolari Bluetooth di Apple in un contenitore rivistiti di silicone antigraffio all'interno, in grado di reggere a cadute fino a sei metri con un grado di impermeabilità IP68 per resistere all'acqua a una profondità massima di 100 metri.

(G.Rus)