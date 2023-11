Aurora boreale sull’Italia, per una tempesta geomagnetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

È in corso un’altra tempesta geomagnetica, la terza in tre giorni. È presto per dire se le aurore boreali coloreranno ancora il cielo in Italia, mentre di sicuro il Sole sta raggiungendo il massimo di attività del suo ciclo, osserva Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste. All’aumento dell’attività solare si devono anche le aurore osservate nei cieli italiani poco più di un mese fa, fra il 25 e il 26 settembre, ma allora visibili solo dalle regioni settentrionali. «I due fenomeni così vicini nel tempo - osserva Messerotti - indicano che il Sole sta raggiungendo il massimo dell’attività del ciclo 25, previsto nel 2024».

L’evoluzione del quadro

Secondo l’esperto «è difficile prevedere se anche stasera il fenomeno si ripeterà con intensità minore, ma da alcune ore è in corso una tempesta geomagnetica moderata di classe G2». Si potrà capire come evolverà nel corso della giornata. Per Messerotti «bisogna anche tener conto della presenza di un esteso buco coronale al meridiano centrale del Sole e verso Ovest, che accelera flussi di vento solare veloce verso la Terra». In passato «tempeste solari molto intense in cicli solari precedenti hanno dato origine ad aurore visibili quasi fino all’equatore. Ricordiamo ad esempio - conclude - la tempesta solare del 13 marzo 1989 e le tempeste di Halloween nel 2003».

La fenomenologia del Sole

L’aurora polare è una chiara «manifestazione di un’importante interazione fra la nostra stella, il Sole, e il nostro pianeta, la Terra, in particolare tra il vento solare e la magnetosfera terrestre», osserva l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, che ha fotografato l’aurora del 5 novembre dalla postazione di Marciano, vicino Grosseto, il sito italiano meno inquinato dalla luce artificiale. «A causa della complessa fenomenologia del Sole, avvengono i fenomeni di espulsione di massa coronale, quando la nostra stella emette un’enorme quantità di plasma, ossia di particelle elettricamente cariche, come protoni o elettroni, che vengono trasportati nel vento solare e raggiungono così la Terra. Quando ci sono eventi importanti - prosegue l’astrofisico - la quantità di quelle particelle cariche è notevole e quando raggiungono la Terra interagiscono con la magnetosfera innescano fenomeni che coinvolgono la parte alta dell’atmosfera, la ionosfera, ed ecco perché vengono fuori le magnifiche aurore polari». Di solito le aurore «sono appannaggio delle latitudini polari, ma quando l’attività solare che le innesca è di straordinaria intensità possono diventare visibili anche a latitudini intermedie, come quelle dell’Italia».

Una bella sorpresa per gli astrofili

Lo spettacolo del cielo è stata una bella sorpresa per gli astrofili, con «segnalazioni da gran parte d’Italia, soprattutto a Nord e Nord.Est, dal Veneto a Ravenna, ma anche fino alla Puglia», dice Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani. «Gli astrofili di tutta l’Italia - ha aggiunto - hanno diffuso numerosissime segnalazioni fino alle regioni centrali e al Sud, probabilmente fino alla Puglia. Sono state favorite le zone in cui il cielo era più buio, lontane dalle luci delle città, come le Dolomiti a alcune zone costiere. È stato un evento davvero suggestivo».