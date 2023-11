Aurora Talent Agency, nasce l’agenzia di creator pensata per i creator

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dai creator ai creator. Giovanni Brugnoli, sui social @sayrevee, lancia Aurora Talent Agency, talent agency nuova incarnazione di Beyond Oceans che si propone di valorizzare l’originalità riportando il focus sul mondo della content creation, mettendo in rete marchi e aziende desiderose di promuovere la presenza online e offline, il tutto attraverso l’aiuto di chi opera già da tempo in prima persona nel settore dell’influencer marketing e della comunicazione. Aurora punta a posizionarsi in una fascia di mercato che supera i confini del canonico approccio agency-centrico per approdare in una nuova realtà totalmente creator-centrica.

La mission è rendere, da una parte, i content creator protagonisti di un mercato altamente professionalizzato e soprattutto «vero», dall’altra supportare i brand nella creazione di campagne performanti, innovative e studiate in funzione delle singole piattaforme e dei loro linguaggi. I servizi offerti sono molteplici: supporto costante sulle principali piattaforme (Meta, Youtube, Tiktok), strategie editoriali, copywriting, editing, fino ad arrivare a creare opportunità cinematografiche, radiofoniche, teatrali e discografiche grazie all’esperienza di un team composto da sales, talent manager e creative strategist. Con una squadra di esperti alla quale si è aggiunta di recente Sarah Falchi come direttore commerciale e una rete di content creator, Aurora promette di portare innovazione e creatività nel panorama del talent management e dell’influencer marketing.

I creator dell’agenzia vanno da Basic Gaia a Carpita a tutti, da Charlie Moon a Chiara Pieri passando per Kavin Puente, Ramarro e Zara Carini. «C’è stato un momento nella mia vita», commenta Brugnoli, «in cui ho visto che in questo mercato c’erano tante esigenze da parte dei content creator che non potevano essere soddisfatte, perché ci sono poche persone che fanno questo lavoro e che sappiano cosa significhi farlo. Mi sono trovato a voler tutelare delle persone, altri content creator, cercando di fornire loro degli strumenti. Ho iniziato con uno, poi due, poi quattro, fino a diventare una vera realtà che si occupa di questo. Aurora è nata quest’anno, abbiamo iniziato in due e ora siamo circa una decina a lavorarci e seguiamo una ventina di content creator.