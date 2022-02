Aurubis (rame) premiata a Francoforte, dopo conti e conferma degli obiettivi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Aurubis premiata dagli investitori alla Borsa di Francoforte dopo i conti trimestrali definitivi e la conferma dei target dell’esercizio 2021-2022. Il titolo del primo produttore europeo di rame e secondo al mondo, oltre che primo riciclatore di rame a livello globale, corre nonostante l’indice Dax oscilla attorno alla parità.

La società di Amburgo, ex Norddeutsche Affinerie, che aveva fornito i dati preliminari il 19 gennaio scorso, li ha confermati indicando che nel primo trimestre al 31 dicembre del 2021-2022 l’ebit operativo è stato di 152 milioni di euro, in progresso dell’85% rispetto agli 82 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Aurubis ha ugualmente confermato la sua nuova previsione di un Ebit operativo sull’esercizio tra 400 e 500 milioni di euro, in crescita rispetto ai 320-380 milioni della precedente stima. Nel trimestre a dicembre, la società ha registrato un fatturato di 4,4 miliardi di euro, in crescita dai 3,4 miliardi dell’anno precedente con un miglioramento del Roce al 16,6%. «Nel primo trimestre abbiamo nuovamente beneficiato delle ottime condizioni di mercato», ha sottolineato il ceo Roland Harings. Aurubis è stata fondata nel 1866 e dopo l’Ipo del 1998 e una serie di fusioni e acquisizioni negli anni successivi è diventata una società internazionale con 7.200 dipendenti in siti produttivi in Europa e negli Usa, per un totale di 20 Paesi. In Italia ha due impianti, ad Avellino e a Mortara. Ogni anno processa un volume di circa 2,4 milioni di concentrati di rame e circa un milione di materiali riciclati. Gli analisti della Baader Bank hanno confermato la loro posizione di acquisto sul titolo. Warburg Research ha invece mantenuto la sua opinione neutrale.