Austerity 1973: quella prima domenica senza automobili

Prima della revoca dell’embargo nel marzo 1974 sono venuti a mancare dal 5 al 15% del petrolio commerciato nel mondo. Dunque una percentuale significativa, anche se non catastrofica. La preoccupazione era però tanta. Sui quotidiani si cominciava a parlare delle riserve di petrolio nel Mare del Nord. Nella ripartizione dei diritti di esplorazione dei giacimenti sulla “piattaforma continentale”, prevista da una conferenza di Ginevra del 1958 e dai successivi trattati bilaterali, in testa con il 46% c’era la Gran Bretagna, che riuscirà a estrarre il suo Brent con la Thatcher a Downing Street sul finire del decennio; seguiva la Norvegia con il 27%, pure diventato negli anni seguenti un paese esportatore sia di petrolio che di gas naturale.

1973 - crisi del petrolio, la domenica si va a piedi (Ansa)

Il “decretone” di Rumor

Dall’esplorazione del Mare del Nord l’Italia è stata praticamente esclusa, a parte una modesta partecipazione dell’Agip. Da noi le decisioni dopo lo “choc”, come si diceva allora, “degli sceicchi del petrolio” furono prese in un lungo e agitato Consiglio dei ministri, iniziato la sera del 22 novembre e terminato a notte inoltrata. Toccò al presidente del Consiglio Mariano Rumor – alla guida di un governo di centro-sinistra (Dc, Psi, Psdi, Pri) – annunciare la sera dopo l’austerità (all’inglese “austerity”, come preferiva dire il ministro degli Esteri Aldo Moro). L’appello in tv di Rumor agli italiani non nasconde la realtà della situazione: «L’epoca dell’energia abbondante e a basso costo è tramontata» e l’Italia è un paese industriale «grande consumatore di energia, ma i tre quarti del fabbisogno provengono dal petrolio, che non produciamo e deve essere importato». La crisi energetica portava con sé anche lo strascico dell’inflazione in tutti i paesi occidentali e in Italia nel 1973 aveva superato l’11 per cento.

Nelle restrizioni decise dal governo italiano con il decreto legge 304 non c’erano solo le “domeniche a piedi”. Ecco la sintesi: chiusura dei distributori di carburante dalle ore 12 del sabato alla mezzanotte di domenica, benzina più cara di 15 lire (quindi super a 200 lire, normale a 190), limiti di velocità a 100 km l’ora sulle strade normali e 130 in autostrada, aumento del prezzo del gasolio da riscaldamento e 20 gradi al massimo per i termosifoni, chiusura dei negozi entro le ore 19, riduzione dell’illuminazione pubblica in città. Dulcis in fundo, chiusura dei cinema e dei teatri alle 23 e programmi televisivi che si devono concludere entro le 22.45, con tolleranza fino alle 23. Il telegiornale del Nazionale viene anticipato dalle ore 20.30 alle 20: allora la Rai aveva il monopolio televisivo e c’erano due canali, ma sul secondo veniva replicato il tg del primo canale.

C’era anche un “contro-piano” del Pci

In materia di politica energetica, dall’opposizione parlamentare, il Pci annunciava un suo “contro-piano”: necessità di stabilire rapporti diretti e di lungo termine con i paesi produttori di petrolio; ripristino graduale del traffico domenicale e festivo, riducendolo però nei centri cittadini, ampliando le isole pedonali con percorsi privilegiati per i mezzi pubblici; eventuale razionamento del carburante se la situazione dovesse aggravarsi; infine i comunisti italiani proponevano di aumentare le capacità di trasporto ferroviario, anche suburbano, e di accelerare la costruzione delle metropolitane nelle grandi città. Per alcuni mesi i mezzi privati di trasporto nelle nostre città tornano a essere le biciclette (anche se l’inverno non è la stagione adatta per uscire in bicicletta, almeno al Nord), i carretti o altri improvvisati veicoli a pedali.

Leonardo Vergani, in prima pagina sul «Corriere della Sera», ha descritto la sera della vigilia a Milano: «Ad una ad una si spengono le luci della città, i grandi magazzini di piazza del Duomo si svuotano velocemente: l’altoparlante esorta ad affrettarsi. Poco dopo le dieci la galleria Vittorio Emanuele è vuota e sonora. Nessuno vuol farsi cogliere lontano da casa dall’ora dell’austerità». Ciononostante, domenica 2 dicembre pomeriggio, si contano 80mila spettatori allo stadio San Siro per il derby Inter-Milan, vinto dai nerazzurri per due a uno.