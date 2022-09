Austerity e tassi in rialzo a livello globale: governi e banche centrali rischiano la recessione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le ultime settimane hanno registrato un ulteriore inasprimento della stance di politica monetaria delle principali banche centrali mondiali. Nonostante il ritracciamento prolungato del prezzo del petrolio e dei beni alimentari primari, e pur dando credito alla fragilissima tregua sul mercato del gas europeo, l’inflazione continua ad accelerare a livello globale. Anzi, gli indici mostrano segni di peggioramento proprio nella parte di inflazione core (al netto di energia e beni alimentari), che è al centro dei processi decisionali delle banche centrali.

In parte questo fenomeno era atteso, per via del manifestarsi di effetti di secondo ordine nel momento in cui il rialzo dei prezzi dei beni energetici e primari si fa strada lungo le catene di produzione e distribuzione di beni e servizi. Allo stesso tempo, questa componente dell’inflazione è quella che risponde meglio a politiche restrittive di rialzo dei tassi di interesse, che rendono più costoso l’indebitamento e rallentano la domanda di beni e servizi e di conseguenza l’attività economica.

Da qui il rinnovato intento delle banche centrali: pochi giorni fa la Riksbank svedese ha innalzato i tassi di interesse di ben 100 punti base, mentre la Federal Reserve (FED) si è “limitata” ad un incremento di 75 punti base per il terzo meeting consecutivo. Sia la Banca Centrale Europea (BCE) che quelle dei restanti Paesi OCSE seguiranno a breve con un nuovo round di rialzi molto consistenti.

L’obiettivo delle autorità monetarie non è solo il contenimento della domanda, ma anche quello delle aspettative di inflazione a lungo termine.

La teoria prevede che, se le banche centrali restano determinate a combattere l’inflazione a qualunque costo, gli operatori non potranno che credere che il livello-obiettivo verrà raggiunto e conformeranno le proprie scelte economiche di lungo termine sulla base di una bassa inflazione attesa. Ciò (sempre in teoria) aiuterebbe l’economia a superare lo shock inflazionistico esogeno in maniera più rapida, con ricadute positive sulla crescita economica.