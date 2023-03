Austin Butler, Elvis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pochi appassionati avrebbero ricordato il volto di Austin Butler se qualcuno l'avesse nominato soltanto un anno fa. Nato nel 1991, ha ottenuto notorietà sul piccolo schermo per serie come “The Carrie Diaries” e “The Shannara Chronicles”, mentre sul grande schermo non ha avuto ruoli di grandissimo primo piano fino alla chiamata di Baz Lurhmann per interpretare Elvis. Basterà questa prova per arrivare agli Oscar? I bookmakers dicono di sì!