Borse caute con Milano in testa, occhi puntati su Fed e Bce. Focus su banche dopo salvataggio First Republic

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una partenza incerta provano ad alzare la testa le Borse europee, in una settimana cruciale che vedrà le decisioni sui tassi la Federal Reserve (mercoledì 3 maggio) e la Banca centrale europea (giovedì 4 maggio). La migliore è Piazza Affari, con il FTSE MIB spinto dalle banche e dal recupero di St dopo la debacle della scorsa settimana. Più cauti gli altri indici europei, a partire dal Cac di Parigi e dall'Aex di Amsterdam. Poco mosso anche l'Ibex a Madrid, meglio il Dax a Francoforte. Le banche rimangono sorvegliate speciali dopo che negli States è stato annunciato che Jp Morgan acquisirà First Republic Bank, l’istituto che nel primo trimestre ha subito una fuga di capitali da circa 100 miliardi di dollari. Gli investitori temono che altre banche di medie piccole dimensioni possano registrare situazioni critiche.

Debito Usa sotto i riflettori, rischio default dal primo giugno

Negli States è sotto i riflettori anche il debito, dopo che il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero raggiungere il tetto del debito già dal 1° giugno, a causa del calo delle entrate fiscali. Il presidente americano Biden ha convocato per il 9 maggio un incontro con i leader del Congresso per discutere dell'innalzamento del tetto.

Banche sotto i riflettori a Piazza Affari. corre St

A Piazza Affari rimbalzano le azioni delle banche, dopo le perdite della scorsa settimana provocate anche dal timore che il Governo colpisca il settore con nuove tasse. Gli analisti, comunque, ritengono che l'eventuale impatto sarà limitato. In luce Unicredit, alla vigilia della diffusione della trimestrale che viene approvata oggi dal cda. Sono toniche anche le Stmicroelectronics, dopo lo scivolone accusato giovedì scorso, giorno in cui l’azienda ha annunciato una trimestrale sopra le attese, ma ha tracciato prospettive giudicate poco convincenti dal mercato. Fuori dal paniere principale, Technoprobe passa dall’Euronext Growth Milano all’Euronext.



Tokyo chiude incerta, preoccupa tenuta sistema bancario

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con indici in ordine sparso, zavorrata dalle inquietudini sulla tenuta del sistema bancario americano e malgrado uno yen più debole, che favorisce l'export. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni con un guadagno dello 0,12% a 29.157,95 punti, mentre l'indice allargato Topix ha ceduto lo 0,15% a

2.074,84 punti. La piazza giapponese rimarrà chiusa per la festività della Golden Week (la settimana d’oro) nel resto della settimana. Mercati asiatici misti con alcuni mercati chiusi o che si preparano alle festività. L’S&P/ASX 200 australiano perde l’1,1% a 7.254,40 punti, dopo che la Reserve Bank of Australia ha aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, una mossa inaspettata che potrebbe segnalare un ulteriore inasprimento. Il Kospi coreano guadagna lo 0,6% a 2.515,24 e l’Hang Seng di Hong Kong avanza dello 0,5% a 19.986,86 punti. Chiusa la Borsa di Shanghai per il Labor Day.

Australia, Rba porta i tassi a 3,85%

Mossa a sorpresa della Banca centrale australiana, che oggi ha stupito i mercati alzando il tasso di interesse di 25 punti base quando gli operatori si aspettavano una pausa di riflessione prolungata: per l'istituto, l'inflazione nel paese è ancora troppo elevata, potrebbero essere necessari ulteriori rialzi per riportarla a un livello adeguato. Al termine della riunione politica di maggio, la Reserve Bank of Australia ha dunque alzato i tassi al 3,85%, sottolineando che potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento per garantire che l'inflazione torni all'obiettivo in tempi ragionevoli.