Australia, così la strategia «zero-Covid» si è schiantata contro la variante Delta

Dopo circa un anno di resistenza e risultati decisamente confortanti, anche l’Australia è caduta. Il picco di casi di queste settimane - il più alto da quando è esplosa la pandemia - sembra una sentenza: la variante Delta ha sgretolato la strategia zero-Covid.

La maggior contagiosità di questa mutazione del Covid-19 ha rotto le barriere che fino a ieri avevano fatto del Paese uno degli esempi più vincenti, insieme alla Cina e alla Nuova Zelanda.

Il tracciamento è saltato, perché il virus si diffonde troppo più velocemente rispetto al passato. E le classiche 30 ore per rintracciare un contatto di un positivo, sono diventate un'eternità. Con Delta, il Covid è diventato una bestia indomabile e velocissima. Ed è per questo che le autorità locali hanno deciso di cambiare passo e metodo.

Il primo ministro, Scott Morrison, in un intervento pubblicato su News.com.au ha detto che le cose stanno per cambiare: «Quando non sapevamo nulla di questo virus - ha scritto il premier - era importante concentrarci sul numero di casi perché il nostro sistema ospedaliero non sarebbe stato in grado di farcela. Da allora molto è cambiato. Oltre al numero di nuovi casi dobbiamo pensare a come riappropriarci delle nostre vite in un mondo con il Covid. Il numero di nuovi casi è importante, ma è solo una parte della storia».

Il punto centrale è che gli australiani non ce la fanno più. Da ormai troppe settimane, le due principali città del Paese (Sidney e Melbourne) stanno vivendo in lockdown pesantissimo. E gli animi dei cittadini si stanno esacerbando. Così Morrison ha capito che la strategia “zero-Covid” non funziona più.