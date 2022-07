Australia: Dieci esperienze da non perdere

Da qualche settimana e fino al 6 ottobre il nuovo volo diretto Qantas, Perth - Roma, è l'occasione perfetta per programmare una vacanza in Australia, destinazione unica nel suo genere perché un viaggio nella terra dei maori assicura una straordinaria avventura alla scoperta di migliaia di animali autoctoni, della più antica cultura vivente al mondo e di oltre 10.000 spiagge che si estendono per 60.000 km di costa. L’Australia è da sempre una destinazione molto ambita e sognata dai viaggiatori italiani: a dicembre 2019, l’Australia ha accolto più di 75.000 visitatori italiani e l’Italia è stata il 20° mercato di origine dell’Australia per visite internazionali e il 19° mercato per spesa pro capite. Grazie al nuovo collegamento diretto (è programmato tre volte a settimana) che in meno di 16 ore di volo consente di raggiungere la destinazione, come recita il claim della campagna turistica lanciata dal Tourism Australia, non c’è mai stato un momento migliore per i viaggiatori italiani ed europei di “Pensa(re) in Grande. Viaggia(re) in Australia”.

