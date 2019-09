Australia, donna condannata per import di aglio

Le varietà di aglio importate dalla coltivatrice australiana sono a forte rischio di contaminazione del batterio, il quale oggi è assente dalle isole dell’Oceania. Per questo motivo l’Australia, immune dalla xylella, vieta le importazioni di vegetali a rischio di contaminazione.

La Corte Ue condanna l'Italia per l'emergenza xylella

Ma ecco i dati della vicenda. La condanna è stata irrogata dal tribunale di Hobart, in Tasmania, l’isola adiacente all’Australia (della quale fa parte). La donna, Letetia Anne Ware, 53 anni, è una produttrice agricola ed è stata fino all’altra settimana la presidente dell’Associazione australiana aglicoltori (Australian garlic industry association).

L’imprenditrice agricola ha importato dagli Stati Uniti e dal Canada 2.200 bulbi d’aglio di varietà che sono vietate in Australia perché potrebbero portare con sé il batterio.

Ware aveva ricevuto 21 diverse partite di bulbi in un anno e mezzo, e in un caso aveva invitato i fornitori a cambiare la dicitura in “articoli per giardinaggio” in modo da sfuggire ai controlli delle dogane australiane.

I controlli condotti sugli agli sequestrati hanno rilevato che nessuno degli agli era contaminato da xylella.

La donna si è dimessa dall’associazione degli aglicoltori australiani, il cui direttivo ha condannato il comportamento della presidente uscente «che minaccia la biosicurezza dell’industria agricola australiana».