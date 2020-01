Australia e l’emergenza incendi, cosa cambia per chi viaggia

Quando si può cancellare un viaggio

Se l'idea è quella di cancellare il proprio viaggio in Australia, vanno tenute in considerazione un po' di variabili. In primis: per chi viaggia in una zona colpita dagli incendi, molto probabilmente sarà più semplice ottenere un rimborso (o la possibilità di riprogrammare il viaggio). Alcune compagnie aeree come Qantas, Virgin Australia, Air New Zealand e Hawaiian Airlines hanno fatto sapere che il monitoraggio sullo stato dell'emergenza è continuo, e che per ora i voli stanno funzionando come al solito. Virgin Airlines, invece, ha deciso di abolire la tassa per chi decide di cambiare la data volo.



Per chi ha sottoscritto un'assicurazione, è giusto ricordare che non tutti i piani assicurativi coprono le catastrofi naturali, quindi è importante leggere i dettagli delle coperture. In generale, se non è in corso un'evacuazione nell'area di destinazione, i rimborsi non sono così scontati. La strada più semplice, comunque, rimane quella di mettersi in contatto con la compagnia aerea con cui si viaggia.

Le raccomandazioni sul sito della Farnesina

Il livello d'allarme per rischio incendi in Australia continua a mantenersi alto e le autorità ritengono che resterà tale per tutta la stagione estiva (da dicembre a febbraio). Le aree interdette sono nel Nuovo Galles del Sud e concentrate soprattutto a Batemans Bay, Jervis Bay, Shoalhaven, Batlow e Wondalga. Per l'elenco completo consultare il sito della NSW Rural Fire Service.

Un’altra mappa aggiornata da tenre d’occhio, prima di effettuare escursioni, è quella curata dal governo e dalla Edith Cowan University e quella dei trasporti che indica in tempo reale le strade chiuse al traffico. Si raccomanda poi di monitorare il sito dell'Ambasciata d'Italia a Canberra e le altre circoscrizi0ni consolari nel Paese.