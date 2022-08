Australia, il Governo boccia un piano sul carbone vicino alla barriera corallina

Una valutazione di impatto ambientale effettuata dal governo dello stato del Queensland nell’aprile 2021 aveva già determinato una serie di potenziali rischi per la barriera corallina se il progetto fosse andato avanti.

L’Australia è il più grande esportatore mondiale di carbone metallurgico e segue solo l’Indonesia nelle spedizioni di carbone termico. La nazione ha prodotto 256 milioni di tonnellate di carbone termico nell’anno fino a giugno e 170 milioni di tonnellate di carbone metallurgico.

Migliora la copertura di corallo, minacciato dal clima

Che l’ecosistema della Grande Barriera Corallina australiana sia un ecosistema delicato è confermato dagli ultimi dati: due terzi della Great Barrier Reef hanno sì mostrato la più grande quantità di copertura corallina in 36 anni, ma la barriera corallina rimane vulnerabile allo sbiancamento di massa sempre più frequente, secondo quanto riportato il 4 agosto 2022 dal programma ufficiale di monitoraggio a lungo termine. Lo sbiancamento è un fenomeno distruttivo che può portare alla morte le barriere coralline e i loro ecosistemi ed è dovuto principalmente all’aumento delle temperature delle acque.

Il recupero nei tratti centrali e settentrionali della barriera corallina dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco non è omogeneo: nella regione meridionale si è verificata una perdita di copertura corallina a causa di focolai di stelle marine corona di spine, ha affermato l’Australian Institute of Marine Sciences (Aims) nella sua relazione annuale. «Quello che stiamo vedendo è che la Grande Barriera Corallina è ancora un sistema resiliente. Mantiene ancora quella capacità di riprendersi», ha detto a Reuters il leader del programma di monitoraggio dell’Aims Mike Emslie. «Ma la cosa preoccupante è che la frequenza di questi eventi di disturbo è in aumento, in particolare gli eventi di sbiancamento di massa dei coralli» ha detto.

Il rapporto arriva mentre l’Unesco valuta se elencare la Grande Barriera Corallina come “in pericolo”, a seguito di una visita degli esperti dell’Unesco a marzo 2022. La riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale in cui il destino della barriera corallina era all’ordine del giorno doveva tenersi in Russia a giugno 2022, ma è stata posticipata. L’Aims definisce una copertura di corallo duro superiore al 30% come valore elevato, sulla base delle sue indagini a lungo termine sulla barriera corallina. Nella regione settentrionale, la copertura media di corallo duro è cresciuta al 36% nel 2022 da un minimo del 13% nel 2017, mentre nella regione centrale la copertura di corallo duro è aumentata al 33% da un minimo del 12% nel 2019 - i livelli più alti registrati per entrambe le regioni da quando l’istituto ha iniziato a monitorare la barriera corallina, nel 1985.