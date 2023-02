Australia, niente re Carlo sulle banconote: al suo posto un disegno aborigeno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La banca centrale australiana ha annunciato che cancellerà il monarca britannico dalle sue banconote, sostituendo l’immagine della defunta regina Elisabetta II sulla sua banconota da 5 dollari australiani con un disegno in onore della cultura indigena. La decisione di non raffigurare Carlo III significa che nessun monarca con sede in Gran Bretagna rimarrà sulla valuta cartacea australiana. Il movimento repubblicano della nazione, nel salutare con favore la decisione, ha sottolineato che gli indigeni hanno preceduto l’insediamento britannico di 65mila anni.