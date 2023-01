Australia: vigneti, barriera corallina e natura selvaggia

I pantaloncini corti sono d'obbligo, viste le temperature in linea con la stagione estiva che permettono di brindare in riva al mare. Un possibile itinerario da seguire in barca è partire da Sydney, risalire la costa orientale verso Brisbane e quindi raggiungere Cairns per un tuffo alla scoperta della barriera corallina. A chi il mare interessa poco, un'alternativa sfiziosa è un'esperienza in mezzo alla natura selvaggia e tra i vigneti a nord di Penola, alloggiando nelle tende safari o nei bungalow super-confortevoli (per chi non ha problemi di budget c'è anche la cupola geodetica Hex Bubbles) del Coonawarra Bush Holiday Park, da cui si parte per andare alla ricerca di wallaby, canguri, echidna e vombati. Nella riserva naturale di Illawong, ai confini della città costiera di Broulee, invece, si può affittare anche una cabina privata per soli adulti nascosta in una foresta che si affaccia su una lunga spiaggia sabbiosa. È quanto propone il The Bower, struttura che offre un soggiorno all'insegna della massima privacy. Può infine puntare sul Breeze Holiday Parks chi è attratto dalle bellezze boschive del Grampians National Park, parco vacanze nello Stato di Victoria con attrazioni che vanno dalla possibilità di arrampicare a Chautauqua Peak a quella di dilettarsi con la fotografia con i panorami di Pinnacle Lookout, dal relax nelle pozze di roccia di Venus Baths agli sport acquatici del vicino Lago Bellfield.

