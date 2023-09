Australiani a caccia di cobalto in Piemonte

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Potrebbe essere proprio l’Europa, in nome di una maggiore sicurezza sul fronte delle materie prime strategiche come nichel e cobalto, a riaprire la corsa alle miniere in Italia e non solo. Il Piemonte non ha particolari norme regionali relative alle attività minerarie, ma è un territorio particolarmente ricco di minerali e, soprattutto, conta su tre autorizzazioni attive in capo a imprese australiane per attività di esplorazione e per scavare pozzi esplorativi nella zona di Usseglio (miniera di Punta Corna), per il cobalto, in Valsesia, per Nichel, rame e platino, nel Verbano Cusio Ossola, dove storicamente si cercavano oro e argento.

I primi passi

La presenza delle società australiane – tra loro anche la Altamin che ha incontrato il ministro dell’Industria Adolfo Urso il 31 luglio scorso – interessate a esplorare i giacimenti in Piemonte risale al nel 2019. Dal Piemonte poi è iniziata la visita in Italia, prima della pausa estiva, di Roberto Garcia-Martinez, ceo della Eurobattery Minerals, quotata sul mercato di Stoccarda e sul Nordic Growth Market. Si tratta di una e public company con migliaia di investitori e con all’attivo tre progetti già avviati tra Spagna, Svezia e Finlandia e in prospettiva l’avvio delle attività di scavo a partire dal 2025.

Loading...

Edoardo Guerrini. Dirigente della Regione Piemonte

Ruolo dell’Europa

A gestire la materia è un Regio Decreto del 1927. Le miniere di minerali metallici in Italia, come nella stragrande maggioranza dell’Europa, sono state dismesse a partire dall’inizio del Novecento per questioni economiche oltre che sociali e le attività si sono trasferite altrove, dal Sudamerica all’Africa. A riaprire i giochi, con effetti economici ancora difficili da prevedere, è il Critical Raw Material Act (Crma), la proposta di Bruxelles fissa una lista di 34 materie prime essenziali e fissa per l’Unione europea, che oggi dipende per il 90% delle importazioni dalla Cina, l’obiettivo di riuscire entro il 2030 a coprire almeno il 10% dei consumi e tagliare al 65% la dipendenza da un unico fornitore extra-Ue, puntando al 15% di estrazione mineraria in loco, al 40% di raffinazione, al 15% di riciclaggio.

Ruolo del Governo

Il Governo, attraverso il ministro Adolfo Urso, prima della pausa estiva, ha annunciato la volontà, entro l’anno, di approvare un provvedimento per facilitare la riapertura delle miniere in Italia.

La direzione sembra dunque segnata e il Piemonte potrebbe essere tra le prime regioni in Italia a sperimentare una versione 4.0 delle attività estrattive, bandite dall’Europa da decenni.