Austria: I 20 anni di Aqua Dome

Compie 20 anni nel 2024, Aqua Dome - Tirol Therme Längenfeld, e per l’occasione la grande hall d’ingresso, il bar e i ristoranti sono stati rinnovati in modo moderno e sofisticato; in particolare, il ristorante è ora dotato di un’ampia vetrata, per indirizzare la vista degli ospiti sulle montagne alpine. Colori, forme e materiali sono più variegati, perché i contrasti regalano agli ospiti della struttura il brivido speciale da cui il corpo, ma anche lo spirito, possono trarre forza e relax. “Lift You spirit” è infatti il motto del resort termale alpino. Se la mattina viene trascorsa all’aperto, sugli sci (nel comprensorio sciistico Top Sölden ci sono fino a 144 chilometri di piste e due ghiacciai innevati con 31 moderni impianti di risalita) o passeggiando tra paesaggi ricoperti dalla neve, nel pomeriggio gli ospiti si dedicano al relax nelle terme e nella lussuosa Spa 3000 che sfrutta l’acqua calda termale proveniente da 1865 metri di profondità e da dove si gode una vista mozzafiato. Le undici saune da esplorare lasciano viaggiare la mente accompagnandola a profumi e vapori unici. La forza dell’acqua termale risiede anche nella linea di creme “thermal deep” dell’hotel e nei trattamenti signature della Spa. E chi durante il giorno ha lasciato le piste per l’esclusivo “James Bond Experience World 007 Elements” può scoprire di sera il nuovo bar cosmopolita ed elegante dell’hotel 4 stelle superior.

