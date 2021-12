Austria, addio al Wunderkind: l’ex cancelliere Kurz lascia la politica a 35 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da Wunderkind, bambino prodigio, a baby-pensionato della politica austriaca. È la parabola di Sebastian Kurz, ex cancelliere indagato per favoreggiamento della corruzione e appropriazione di fondi pubblici, che ha annunciato il suo addio alla politica, dimettendosi dunque anche da leader e capogruppo parlamentare del Partito popolare Övp.

«Non sono nè Un santo né un criminale»

«Non sono né un santo né un criminale - ha dichiarato in una breve conferenza stampa -. Dimostrerò l’infondatezza delle accuse sollevate contro la mia persona, anche se dovrò aspettare anni». Kurz ha ripercorso la sua carriera, ammettendo di aver preso delle «decisioni sbagliate». «Ultimamente - ha aggiunto - la fiamma dell’entusiasmo si è però abbassata», dovendosi difendere da «accuse e insinuazioni» e finendo per sentirsi, insieme allo staff, come «la preda di una caccia».

La notizia era circolata già dalla prima mattinata su alcuni media austriaci, come il Kronen Zeitung, secondo il quale anche la recente nascita di un figlio avrebbe fatto «scattare qualcosa» nell’ex cancelliere 35enne. Ma è inevitabile collegarla agli ultimi sviluppi giudiziari e alle ripercussioni politiche, con il Partito popolare che ha perso ben dieci punti percentuali nei sondaggi, sorpassato, per la prima volta dal 2017, dal Partito socialista.

Attorno a Kurz e al suo “cerchio magico”, capace di dettar legge in politica e pilotare nomine di peso in aziende di Stato, la magistratura aveva puntato l’occhio già da mesi. Senza contare l’”Ibizagate”, lo scandalo che aveva travolto nel 2019 l’ex partner di coalizione Heinz Christian Strache, allora leader della destra populista dell’Fpö, da cui però Kurz era uscito polticamente indenne, riottenendo il cancelleriato alla guida di una nuova maggioranza, questa volta con i Verdi..

Lo scandalo che ha travolto l’ex cancelliere

Lo scandalo che ha fatto però precipitare le cose è emerso a ottobre, con l’ipotesi di reato dormulata dalla procura anticorruzione che il cancelliere, quando ancora era ministro degli Esteri, nel 2016, avesse commissionato e pagato con soldi pubblici alcuni sondaggi (in parte manipolati) per favorire la sua ascesa alla guida del Partito popolare. Ascesa culminata già nel 2017, a soli 31 anni, con la nomina a cancelliere.