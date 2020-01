Austria, Kurz annuncia l’intesa per un governo con i Verdi A tre mesi dal voto è stata raggiunta l'intesa per il nuovo governo. A guidarlo sarà ancora il leader popolare Sebastian Kurz, ma con un alleato diverso dalla destra populista del Fpö di Michele Pignatelli

Sebastian Kurz (Oevp) e Werner Kogler (Partito dei Verdi)

A poco più di tre mesi dalle elezioni anticipate in Austria è stata raggiunta l’intesa per la nascita di un nuovo governo. A guidarlo - e non è una sorpresa - sarà ancora il leader del Partito popolare (Övp), Sebastian Kurz, nettamente il più votato il 29 settembre 2019 (37,5% dei consensi); partner di coalizione saranno però - e non erano in molti ad aspettarselo - i Verdi di Werner Kogler (13,9%), sempre se il congresso del partito, in programma sabato 4 gennaio 2020, darà il via libera definitivo all'alleanza.



La virata di Kurz

Si tratta di un brusco cambio di rotta per Kurz che abbandona i partner del precedente esecutivo, la destra populista del Fpö, travolta e penalizzata nelle urne dallo scandalo “Ibizagate”, per allearsi con un partito ambientalista di sinistra con cui i punti di contatto non sembravano molti, almeno inizialmente. L'ennesima dimostrazione del pragmatismo camaleontico del giovane cancelliere - 33 anni - che riconquista così lo “scettro” di più giovane capo di governo in Europa.

I nodi della convivenza

Da un punto di vista meramente matematico l'alleanza ha i numeri per durare: insieme Övp e Verdi dispongono di 97 seggi su un totale di 183 in Parlamento. Più complesso per i due partiti è condividere un programma di governo, i cui dettagli sono attesi nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio; il che spiega anche le trattative lunghe e «non facili», come ha dichiarato annunciando l'accordo Kurz stesso. Il leader dei Popolari non vuole abbandonare la linea dura sull’immigrazione, intrapresa prima da ministro degli Esteri all’apice della crisi dei rifugiati, nel 2015, e poi proseguita da cancelliere nel governo turchese-blu con l'Fpö, né rinunciare alle politiche pro business e di tagli alle tasse; i Verdi vogliono che la lotta al cambiamento climatico diventi priorità dell'agenda di governo. A questo scopo dovrebbero avere, tra gli altri, il controllo di un ministero dell'Ambiente con competenze allargate a infrastrutture e trasporti. «È possibile proteggere sia le frontiere che l’ambiente», ha dichiarato Kurz, sintetizzando con una sorta di slogan la chiave dell’accordo.

Il ruolo dei Verdi in Europa

«Chi ama la propria patria non la divide», ha dichiarato il leader verde Werner Kogler commentando il compromesso raggiunto, che è una scommessa per entrambi i partiti, esposti ai malumori di parte del proprio elettorato, ma al tempo stesso un'anticipazione di quanto potrebbe avvenire anche nella Germania post Grosse Koalition e durante la presidenza di Ursula von der Leyen alla Commissione europea, con i Verdi chiamati a giocare sempre più un ruolo di argine contro la destra populista e sovranista.