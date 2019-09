Austria, le opzioni di Kurz per il Governo dopo il trionfo al voto anticipato Il voto anticipato in Austria riconsegna come previsto il Paese al 33enne leader dell'Övp. Ma ora si prospettano negoziati complessi per la formazione del nuovo esecutivo di Michele Pignatelli

Austria, i popolari di Kurz trionfano col 38,4% dei voti

3' di lettura

Un trionfo per i Popolari dell'ex cancelliere Sebastian Kurz, una netta sconfitta per chi, nel maggio scorso, lo aveva sfiduciato, ossia i Socialdemocratici e, soprattutto, il Partito della libertà, la destra populista alleata di governo di Kurz fino a maggio. Questo, insieme al balzo di dieci punti percentuali dei Verdi, l'esito del voto anticipato in Austria, che riconsegna come previsto il Paese al 33enne leader dell'Övp ma prospetta negoziati complessi per la formazione del nuovo esecutivo.

LEGGI ANCHE / Austria al voto: trionfa Kurz, crolla l'ultradestra

L' Övp, stando alle proiezioni dell'emittente Orf, ha ottenuto il 37,1% dei voti (contro il 31,4 del 2017 e oltre il 34-35% previsto dai sondaggi), i Socialdemocratici dell' Spö il 21,7% (oltre 5 punti percentuali in meno), l'Fpö il 16,1% (-9,9 punti). Quarti i Verdi, che nel 2017 non avevano neppure superato lo sbarramento del 4% e ottengono invece il 14%, trainati dalle tematiche ambientali (centrali nella campagna elettorale); quinti e ultimo partito a entrare in Parlamento i liberali pro-business di Neos (7,8%). I risultati sarebbero ancora migliori per Kurz (più del 38% di consensi) se, invece delle proiezioni, si considerassero i voti effettivi, il cui conteggio è stato già ultimato ma a cui mancano i suffragi per posta, tutt'altro che irrilevanti considerando che sono circa un milione (uno su sei). Questi ultimi saranno conteggiati a partire da lunedì.



“Un successo di questa portata non se lo aspettava nessuno – ha commentato Kurz -. Sono stati quattro mesi difficili ma gli austriaci ci hanno riportati qui”. Il rebus è chi potrà “accompagnare” il cancelliere in pectore nella nuova avventura. Lui, l'enfant prodige della politica austriaca, non aveva escluso durante la campagna elettorale di poter tornare al governo con l'Fpö, con cui i Popolari hanno una buona sintonia in termini di programmi, soprattutto economici. Ma il Partito della libertà - passato sotto la leadership di Norbert Hofer dopo l'”Ibizagate”, lo scandalo che a maggio ha travolto l'allora leader Heinz-Christian Strache, mandando in frantumi l'alleanza con Kurz e il governo – ha subito una débâcle superiore alle aspettative (i sondaggi assegnavano all'Fpö il 20%), forse anche per effetto di nuovi scandali emersi di recente con protagonista ancora Strache. O forse per il pedaggio che molti partiti populisti pagano una volta al governo. Fatto sta che, subito dopo la diffusione dei primi risultati, Harald Vilimsky, segretario generale del partito, ha detto che un esito del genere rende improbabile un'alleanza bis: “Non interpretiamo questo risultato come un mandato a tornare al governo”, ha detto. Sempre che poi i prossimi giorni non inducano ripensamenti in un partito che appare spaccato e che martedì è atteso a una resa dei conti interna.

LEGGI ANCHE / Kurz pronto al bis: meno tasse e alleanza possibile con i populisti