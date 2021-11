Austria, perché Vienna vaccina i bambini dai 5 agli 11 anni prima dell’ok Ema

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quasi 10mila posti andati a ruba in poche ore, altri in arrivo nei prossimi giorni. Vienna, la capitale dell’Austria, ha inaugurato il 15 novembre le vaccinazioni pubbliche per i bambini nella fascia 5-11 anni: i 9mila posti disponibili per le somministrazioni, effettuate nel centro congressi Austria Center, sono andati esauriti con diverse ore di anticipo , mentre il sindaco Michael Ludwing promette l’apertura di nuovi slot in tempi rapidi.

Sullo sfondo, però, resta un fattore non proprio secondario. L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, deve ancora dare il suo via libera formale alle somministrazioni in quella fascia d’età. Come è possibile?

Loading...

Perché Vienna può “anticipare” il verdetto dell’Ema

In realtà, la scelta della capitale si limita a semplificare e ampliare una procedura già in uso. Le vaccinazioni di bambini sotto gli 11 anni di età erano già possibili nel resto del Paese, secondo il principio di utilizzo «off label», fuori dall’etichetta: la somministrazione di un farmaco con indicazioni diverse rispetto a quelle contenute nella sua autorizzazione al commercio.

In genere si tratta di una scelta compiuta da singoli operatore sanitari, in tutto e per tutto responsabili delle decisione di prescrivere un farmaco “sdoganato” per altri scopi. «In questo caso, però, è diverso - spiega Vincenzo Salvatore, avvocato dello studio legale Bonelli Erede - Le autorità nazionali possono autorizzare l'uso del farmaco, quindi non è più scelta del singolo. Ed è quello che ha fatto l’agenzia austriaca del farmaco (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, ndr) dando l’ok anche alla somministrazione per i bambini nella fascia 5-11 anni. La Aifa, ad esempio, ha preferito aspettare il verdetto finale dell’Ema».

Ma qual sono i criteri per giustificare la decisione? Un’agenzia nazionale, spiega Salvatore, può autorizzare un farmaco senza o in attesa di ulteriori via libera se è in possesso di una serie di informazioni. Nel caso dell’Austria, «l'autorità sa già che il farmaco è stato utilizzato altrove per quella fascia di età (negli Usa, ndr) le informazioni che arrivano da Ema sono positive e il governo ha ritenuto cruciale intervenire con tempestività. Anche perché è ragionevolmente convinto che l’ok di Ema sia solo questione di tempo».