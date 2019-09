Austria al voto: trionfa Kurz, crolla l’ultradestra I popolari di Sebastian Kurz stravincono le elezioni politiche in Austria. La Oevp vola infatti al 37,1%. Crolla l'ultradestra, calano i socialdemocratici

L'Austria domenica 29 vota per sancire il ritorno di Kurz

I popolari di Sebastian Kurz stravincono le elezioni politiche in Austria. La Oevp vola infatti al 37,1%. Crolla l'ultradestra, calano i socialdemocratici. Le prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi alle 17 danno la Spoe in seconda posizione al 22,5%, davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017 tornano in parlamento i Verdi (13,1%), mentre i liberali Neos sono al 7,8%.

Le urne sono state aperte fino alle 17 in Austria per rinnovare il parlamento. Il voto anticipato si era reso necessario la scorsa primavera dopo la sfiducia al governo Kurz per lo scandalo Ibiza-Gate che aveva travolto il partner di coalizione Fpoe. Il paese nel frattempo è stato guidato dal governo tecnico della ex presidente della Corte Costituzionale Brigitte Bierlein. Le operazioni di voto sono iniziate alle 7, : il record assoluto di 'voto veloce' spetta a Hinterhornbach, paesino tra le montagne del Tirolo, 70 elettori, con le urne rimaste aperte per appena 90 minuti.

Era il vncitore annunciato Sebastian Kurz, la cui formazione era data saldamente in testa alle proiezioni della vigilia.

Rispetto alle politiche del 2017, l'ultradestra della Fpoe è in caduta libera e perde 10 punti (secondo gli ultimi dati arretra ancora al 16%). I popolari di Kurz guadagnano invece 5,7 punti (al 37,2%). I socialdemocratici Spoe, pur arrivando secondi, scendono al 22% (meno 4,9 punti rispetto al 2017). Tra i vincitori di questa tornata elettorale ci sono invece i Verdi, che dopo una legislatura fuori dal Parlamento tornano nel Nationalrat con il 14,3%, riconquistando oltre 10 punti. Anche i liberali Neos salgono di 2,1 punti (al 7,4%).