AutAcademy e Docebo alla scoperta dello sviluppo dei limiti

Cosa significa assumere persone autistiche? Per rispondere a questo interrogativo, il 6 ottobre, presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, nell’ambito della Milano Digital Week si terrà l’evento «AutAcademy e Docebo: inclusione di persone autistiche in azienda». L’appuntamento si rivolge alle imprese e a chi le guida, nonché e ai manager e più in generale a tutti coloro che dell’autismo sanno qualcosa ma vorrebbero scoprire di più, andando oltre i luoghi comuni, confrontandosi con professionisti qualificati.

Ne parlano AutAcademy, progetto di formazione al lavoro per ragazzi autistici finanziato per il secondo anno dalla provincia di Monza Brianza, e Docebo, prima piattaforma globale di e-learning con circa 30 milioni di utenti attivi nel mondo.

L’occasione è appunto la sesta edizione della manifestazione Milano Digital Week, che quest’anno sceglie di affrontare come tema «Lo sviluppo dei limiti. Partecipare ad una transizione digitale inclusiva, sostenibile, etica». Perché lo sviluppo deve fare i conti con limiti ambientali, economici e sociali sempre più incalzanti. Ed è proprio in questa occasione che AutAcademy e Docebo vogliono testimoniare la loro esperienza di «inclusione» con i primi risultati, incoraggianti, circa l’assunzione di ragazzi autistici in azienda.

AutAcademyc, progetto della Scuola Agraria del Parco, ha studiato con Docebo quali fossero i bisogni delle aziende al fine di creare una formazione ad hoc per i suoi studenti. Grazie alla formazione «tagliata su misura», si sono individuati gli allievi di AutAcademy in grado di rispondere, adeguatamente, alle necessità aziendali che si sono presentate. Così, Docebo che ha una particolare attenzione per l’inclusione della neurodivergenza ha trovato in AutAcademy la risposta giusta al desiderio di includere, offrendo ruoli qualificati alle persone autistiche adatte a quello stesso ruolo. L’evento sarà anche trasmesso in livestreaming tramite la pagina Facebook di AutAcademy.