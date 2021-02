Autisti di bus, doppie regole sui tempi di guida e di riposo

A tal proposito, come ricorda la circolare dell’Inl, già sussiste nel nostro ordinamento una disposizione ad hoc: la legge 138/1958 che all’articolo 2 stabilisce in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali la durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori, salvo il ricorso al lavoro straordinario alle condizioni previste dal successivo articolo 3.

Fermo restando questo quadro normativo, ben distinto nel suo campo di applicazione, non possono tuttavia escludersi situazioni che possano richiedere l’applicazione ora dell’una ora dell’altra norma. Da qui la doppia disciplina. Per cui - nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse singolarmente non superiori a 50 chilometri - si applica la norma nazionale. Qualora invece si tratti di un percorso “misto” (se, cioè, anche una sola attività di guida superi tali limiti), va applicata la norma comunitaria in relazione a tempi di guida e riposi giornalieri (almeno 11 ore) e settimanale (almeno 45 ore). Resta inteso che, qualora il conducente nel corso di due settimane consecutive non abbia usufruito del riposo settimanale integrale ma di quello ridotto, dovrà provvedersi alla sua compensazione fino a raggiungere i termini legali.

Diversa è la soluzione per i lavoratori che, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento europeo, svolgano ulteriori attività rispetto a quella di guida. In tal caso, secondo la circolare, va applicata la normativa sull’orario di lavoro relativa sull’attività svolta in maniera prevalente. Con la possibilità, qualora non sia facilmente individuabile, di applicare la normativa di maggior tutela, che sia cioè più favorevole al lavoratore.