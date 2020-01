Auto, +1,2% di immatricolazioni in Europa nel corso del 2019 In crescita le vendite in 20 paesi su 31. In calo i volumi di Fca e Psa mentre crescono più del mercato i tedeschi di VW (+3,3%) e Daimler (+4,8%) di Filomena Greco

Il mercato europeo dell’auto chiude con un balzo a dicembre, +21,4% nei paesi dell’Unione europea e dell’Efta, e porta il risultato dell’intero anno a quota 15 milioni e 805.752 nuove autovetture, l’1,2% in più rispetto al 2018. La performance del mese di dicembre nasce da un duplice fattore, una giornata lavorativa in più e la pressione delle case automobilistiche per favorire la vendita di auto con basse emissioni di CO2 che avrebbero potuto incidere negativamente sulle vendite del 2020.

Nell’area europea comunque 20 mercati su 31 hanno chiuso un anno con immatricolazioni in crescita rispetto al 2018 mentre il mese scorso l’unico paese a fare eccezione è stata la Norvegia che ha accusato un calo del 9,7%. Per l’Europa, dunque, si tratta di un risultato comunque vicino al dato del 2007, ultimo anno prima della crisi economica, con un gap dell’1,24%, pari a poco meno di 200mila unità. Lontano da questo risultato invece resta l’Italia che ha chiuso il 2019 con volumi in lievissima crescita ma sconta oltre 500mila autovetture in meno sul mercato rispetto al 2007.

Volkswagen, che ha chiuso l’anno con una quota di mercato in crescita, al 24,5%, si conferma il primo gruppo automobilistico in Europa con oltre 3,8 milioni di auto vendute, il 3,3% in più del 2018, con Seat come brand con la crescita più vivace, +12,2%. Il Gruppo Psa e Fca chiudono l’anno con volumi in calo rispetto al 2018 e una quota di mercato rispettivamente del 15,6 e del 6%. Jeep mantiene i volumi rispetto all’anno precedente e Lancia è l’unico brand del Lingotto a crescere, +20,6%. A condizionare la performance dei francesi, invece, è il calo delle vendite di Opel, -7,8% in un anno.

Renault cresce nel 2019 di quasi un punto percentuale grazie a Dacia ma sconta un calo in capo ai marchi Renault e Lada. Cresce Hyundai, del 2,8%, e conquista il quarto posto per volumi, con un piccolo vantaggio rispetto a Bmw Group (+1,4% sul 2018) e al Gruppo Daimler, che archivia un mese positivo e anno con immatricolazioni in crescita del 4,8%grazie ai due brand della casa: Mercedes (+3,5%) e Smart (+15,8%). Segue Ford, con 965mila immatricolazioni, in calo dell’1,5% sull’anno precedente. Infine Toyota, +4,8, a fronte di Nissan che invece cala del 20%.

