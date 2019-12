Auto 2020, ecco le novità in arrivo di Sinonluca Pini

Tanti i modelli di auto in arrivo nel 2020, con un lungo elenco di suv e crossover e compatte ibride. Al debutto molte auto elettriche ma soprattutto di tante novità tra suv e crossover come la potente Aston Martin DB-X o la Mercedes GLB. Tra le novità non mancano modelli iconici come l'ottava generazione della Golf o la Toyota Yaris in una veste completamente nuova.