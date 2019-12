Auto 2020, ecco le novità in arrivo. Dominano suv e modelli elettrificati Spinta green. Ibride di ogni tipologia, elettriche e «ruote alte»: questi i filoni dominanti nel fitto schieramento di vetture che vedremo nei concessionari e su strada nei prossimi 12 mesi di Massimo Mambretti

Nel 2020 accanto all’ennesimo proliferare di suv e crossover si porrà un consistente numero di vetture elettrificate, a prescindere dal fatto che siano mild o hybrid plug-in cioèPhev o full-electric.

Queste versioni le ritroviamo in molti modelli Fca. Si tratta della nuova Fiat 500 che sarà proposta sia con un powertrain elettrico sia con uno mild-hybrid e delle versioni ibride alla spina dell’attesa Alfa Romeo Tonale, nonché delle Jeep Compass, Renegade e Wrangler. A questa tecnologia si affida anche la Ferrari con la Sf90, mentre utilizzerà quella mild-hybrid l’inedita sportcar a due posti della Maserati.

Un pesante carico di ruote alte e vetture elettrificate è quello che promettono i marchi tedeschi. In primis, c’è la Volkswagen che rinforzerà la famiglia di elettriche originata dall’Id.3 berlina con il crossover Id.4, pur portando sulle strade anche la Golf 8 assieme alla sua variante famigliare, alla T-Roc Cabriolet e al suv-coupé T-Sport. Dall’Audi sono attese la nuova A3, il restyling della Q5 che porterà con sé la versione coupé Sportback e la Q4, che amplierà la famiglia delle elettriche e-tron. Sui motori senza cilindri si butterà anche la Seat con la E-Born che, però, proporrà anche la nuova serie della Leon, la versione plug-in del suv Tarraco e la Formentor del brand Cupra.

Alla Skoda sono pronti al battesimo della nuova Octavia, che avrà anch’essa una versione alla spina. Infine, Porsche presenterà l’elettrica Taycan Sport Turismo e il restyling della famiglia Panamera. Le novità di spicco della Bmw saranno la X6, la serie 2 Active Tourer e Gran Coupé, la serie 4, il restyling della serie 5 e la X5 Phev. A queste primizie si aggiungono quelle del brand Mini, che commercializzerà la sua prima auto full-electric. Il gruppo Daimler aggiornerà le classi C e S, punterà sulle ruote alte con le Mercedes Gla e Glb e sulla nuova serie della Smart, che sarà proposta solo elettrica. La Ford dopo la commercializzazione di Puma e Kuga, offrirà la Fiesta e la Focus mild-hybrid e il suv elettrico Mustang Mach-E. Arrivando alla Opel che farà arrivare le nuove Insignia e Mokka X si entra in casa Psa. Qui la Citroen si appresta a vendere la C5 Aircross plug-in, la Peugeot a commercializzare tutta la famiglia della 2008 e la Ds a proporre la berlina Ds8, che offrirà anche una variante mossa solo dagli elettroni. In casa Renault si terrà desta l’attenzione con le versioni mild-hybrid della Clio e plug-in della Captur, mentre nella controllata Dacia affiorerà la nuova Sandero basata sull’architettura della Clio 5. Nelle file degli alleati della Mitsubishi debutterà la nuova generazione dell’Outlander, elettrificato come l’attuale, e in quelle della Nissan si vedranno le nuove interpretazioni della Qasqhai e della X-Trail, oltre alla sportiva 400 Z.

Concludiamo il giro delle novità europee passando per il Regno Unito e la Svezia. La Land Rover si appresta a commercializzare al gran completo la gamma della Defender, mentre la Jaguar dopo avere messo in vendita l’aggiornamento delle F-Type proporrà la rinnovata F-Pace e la nuova Xj. Aston Martin, invece, si tufferà nel settore dei suv con la Dbx. Dalla Svezia, invece, si muoveranno le versioni ibrida alla spina e full-electric della Xc40. Tra le nuove auto del Sol Levante quelle targate Toyota saranno la Yaris, la rinnovata Ch-r e la Rav4 plug-in. La Honda porrà la versione full-electric della Cr-v accanto accanto alla citycar E e alla Jazz ibrida. Dal fronte Mazda arriveranno il suv elettrico Mx-30 e il restyling della Cx-5. Invece, saranno full-hybrid la nuova Suzuki S-Cross, alcune varianti delle Subaru Forester e Xv oltre che di un inedito crossover.