Auto 2020 / Ford Puma

Ford Puma cambia a 360 gradi. Abbandonate le linee da coupé viste dal 1997 al 2002, la novità dell'Ovale Blu diventa un crossover compatto pronto a conquistare un pubblico in continua crescita. Dopo la veloce apparizione all'evento Go Further, la nuova Ford Puma si è svelata in uno studio fotografico di Düsseldorf dove abbiamo potuto scoprire il lungo elenco di anteprime a partire dalle motorizzazioni Ford EcoBoost Hybrid a 48 Volt e dal pacchetto Ford Co-Pilot per la guida autonoma. Sarà in vendita dalla fine dell'anno e sarà prodotta presso lo stabilimento di Ford a Craiova in Romania, impianto protagonista di un rinnovamento a partire dal 2008 costato 1.5 miliardi di euro. Derivata dalla Ford Fiesta, la piattaforma è la medesima, la Puma cresce di 14 centimetri arrivando a 4.19 metri e andando così a posizionarsi nel cuore del segmento B tra Volkswagen T-Cross e la sorella T-Roc lunga 4.23 metri. Lo stile degli esterni è funzionale allo spazio a bordo, dove arriva uno spazio per i bagagli posteriori di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare comodamente oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata. Sviluppato per soddisfare e superare le esigenze dei clienti, il MegaBox è uno spazio versatile ricavato nel piano di carico, in grado di ospitare comodamente due sacche da golf in posizione verticale. Offre una capacità di 80 litri in uno spazio di 763 mm di larghezza, 752 mm di lunghezza e 305 mm di profondità, in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza - come piante da appartamento - in posizione verticale. In alternativa, con il coperchio rivolto verso il basso, lo spazio può essere utilizzato per nascondere attrezzature sportive sporche o stivali di gomma fangosi. La fodera sintetica e il tappo di drenaggio posizionato sul fondo del MegaBox, ne facilitano la pulizia con acqua. Realizzata con il 100% di carta riciclata e una colla a base d'acqua, il piano regolabile del bagagliaio presenta una struttura a nido d'ape ispirata alle celle esagonali utilizzate nella costruzione di componenti degli aerei e delle supercar, molto resistente. La nuova Ford Puma sarà tra i primi modelli a montare l'EcoBoost Hybrid, creato su misura per ottimizzare l'efficienza nei consumi e offrire un'esperienza di guida più reattiva e gratificante. La tecnologia EcoBoost Hybrid aggiunge al motore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri un sistema di starter/generator (Bisg) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. Offerto con potenza da 125 e 155 cv, la motorizzazione Mild-Hybrid monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene utilizzato per determinare quando e con quale intensità ricaricare la batteria e quando utilizzare la carica della batteria immagazzinata.