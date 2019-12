Auto 2020 / Mercedes GLB

Linee squadrate, un abitacolo che non fa rimpiangere una monovolume, potenze fino a oltre 300 cavalli, trazione integrale e tanta tecnologia a bordo. Sono questi i principali punti di forza della nuova Mercedes GLB, ultima nata tra le “compatte” della Stella.Il virgolettato è obbligatorio a fronte di una lunghezza di 4.634 mm ma il nuovo suv nasce sulla stessa piattaforma di Classe A e B andando a completare l'offerta dei modelli che aprono la gamma Mercedes. Denominazione a parte, la GLB punta a conquistare famiglie numerose o amanti degli sport voluminosi che non vogliono rinunciare a dotazioni come un'ambiente connesso o guida autonoma di livello 2. A bordo arrivano di serie due display da 7 pollici per la strumentazione e il display multimediale con touchscreen (a richiesta possono crescere a 10,25''), il volante con touch control a sinistra e a destra e il touchpad sul tunnel centrale. Per quanto allestimenti e motorizzazioni si può scegliere Executive, Business, Sport, Sport Plus e Business, e unità tutte Euro 6d da 1.3 a 2.0 cc con potenze comprese tra 116 a 224 cavalli a cui si aggiunge la potente 35 Amg. Passando ai prezzi si parte da 35.390 euro della 180 d da 116 cavalli, mentre la versione provata si raggiungono i 48.573 euro. Al top della gamma la potente GLB 35 Amg 4 Matic, spinta dal quattro cilindri benzina turbo da 306 cavalli e in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5.2 secondi con prezzi tra i 50 e i 55 mila euro.