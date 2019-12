Auto 2020 / Volkswagen Golf 8

Pronta ad arrivare in Italia entro marzo 2020, la Golf 8 abbasserà emissioni e consumi grazie ai propulsori mild hybrid a 48 volt e per la prima volta sul mercato proporrà di serie la connettività Car2X per dialogare con le infrastrutture e le altre vetture. Il design della nuova Volkswagen Golf si aggiorna per merito di linee più tese, che seguono il corso stilistico del marchio caratterizzato da una maggiore dinamicità stilistica. Le dimensioni restano simili al passato e arrivano dotazioni di serie come i fari a led su tutta la gamma e in opzione si possono montare anche i Led Matrix Iq. Light. Nel dettaglio l'ottava serie della Golf si fa notare per la grande presa d'aria anteriore che caratterizza il frontale insieme alla forma dei gruppi ottici dal taglio orizzontale. Passando alla fiancata troviamo una superficie vetrata allungata rispetto al passato e dai tratti più netti. Stessa impressione al posteriore, con i proiettori a led che dicono addio alle rotondità del passato.Salendo a bordo della nuova Volkswagen Golf si nota una profonda rivoluzione rispetto alla settima generazione. Ora tutto è digitale partendo dalla strumentazione davanti al guidatore fino allo schermo touchscreen da 8.25” da dove gestire il sistema d'infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre i tasti tradizionali sono stati sostituiti da comandi con superficie sensibile al tatto. I sistemi sono collegati in rete non soltanto tra loro, ma anche con il mondo esterno alla Golf attraverso una Online Connectivity Unit (Ocu). L'unità Ocu di serie con eSim integrata si collega con le funzioni e i servizi online dell'ecosistema Volkswagen We. Inoltre la nuova Golf memorizza le impostazioni del conducente tramite cloud ed è in grado di richiamarle ogni volta che cambia il conducente o si cambia veicolo. Gli interni ricevono in opzione anche il nuovo Windshield Head Up Display, capace di comunicare informazioni importanti come la velocità o le indicazioni per la navigazione nel campo visivo del conducente, il climatizzatore a tre zone e l'impianto audio Harman Kardon. Oltre al nuovo assistente vocale arriva anche l'app Alexa di Amazon.