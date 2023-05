Auto, nel 2022 in Italia una su tre è a noleggio. Corrono elettriche e ibride

Criticità che influenzano anche i risultati del car sharing, settore in piena evoluzione. Il rapporto Aniasa mostra infatti che il numero di noleggi è ancora molto lontano dai livelli del 2019 (5 milioni e 600mila): oggi gli utenti iscritti sono quasi 2 milioni e 500mila, per una flotta nazionale di 3.650 veicoli.

Noleggio a lungo termine, corsa trainata dai privati

I dati scorporati sul solo noleggio a lungo termine mostrano che il mercato prosegue la sua crescita. Il fatturato sale del 7% rispetto al 2022. La combinazione di maggiori acquisti (+17%) e minori vendite di usato (-18%) ha determinato una flotta in forte aumento (+9%) che ha superato quota 1 milione e 100mila veicoli. Da registrare il sensibile aumento delle richieste da parte dei privati, sia con che senza Partita Iva, segmento che nel 2022 ha raggiunto quota 160.000 veicoli.

Le proposte di Aniasa al Governo

Aniasa ha recentemente inviato al Governo alcune proposte per favorire lo sviluppo del settore, in vista della Legge sulla Delega Fiscale e della prossima Legge di Bilancio, illustrate a Milano da Italo Folonari, vice presidente di Aniasa. Queste comprendono «l’Iva al 10% per i servizi di car sharing, come per i servizi di trasporto pubblico, e di noleggio a breve termine per turisti stranieri, come già avviene per alberghi e ristoranti». Ma anche «maggiore detraibilità e deducibilità per le vetture aziendali elettriche e un riequilibrio fiscale per i servizi di mobilità a basso impatto ambientale, che trainerebbe la transizione verso l’elettrificazione del parco circolante e spingerebbe verso l'abbattimento delle emissioni nelle nostre città e verso il loro decongestionamento».

«L’accelerazione del ricambio del nostro parco circolante – spiega Alberto Viano, presidente di Aniasa – non può che passare da una maggiore diffusione delle forme di mobilità pay-per-use nel nostro Paese. Per favorire il passaggio dalla proprietà all'uso dei veicoli, con conseguenti benefici ambientali ed economici, è oggi indispensabile un adeguato utilizzo della leva fiscale per alleggerirne la pressione sulla mobilità urbana, turistica e aziendale».

