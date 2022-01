Auto 2022, tutte le novità in arrivo e i modelli che cambieranno il mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

I modelli che debuttano quest’anno disegnano il panorama futuro dell’auto perché sono quasi tutti ibridi o elettrici. Lo schieramento in netta crescita rispetto al passato non è solo ispirato da imposizioni normative, ma anche dall’evoluzione delle tecnologie per la trazione elettrica e di quelle per i sistemi digitali.

In questo quadro, dove suv e crossover interpretano ancora la parte del leone, riprendono energia persino specie in via di estinzione come quella delle berline e si colloca un numero sempre maggiore di hypercar.

Alfa Romeo Tonale. Atteso da tempo, il suv compatto del biscione è ora in dirittura d’arrivo dopo ritardi dovuti alla pandemia e alla fase di genesi del gruppo Stellantis

La transizione energetica non solo porta nell’era elettrica brand inediti (spesso cinesi e persino provenienti da altri settori come Xiaomi), ma rivoluziona l’offerta consolidata di molte case: ad esempio Toyota che ora punta all’elettrico a ioni di litio e non più solo sull’ibrido. Vediamo, quindi, quali sono le novità più significative di questo panorama, dettagliato e aggiornato costantemente nel sito Motori24.

Nell’era dell’elettrificazione arriva l’Alfa Romeo che presenterà il suv compatto Tonale proposto anche in versione ibrida alla spina e versioni mild-hybrid nella famiglia della rinnovata Stelvio. Non è, però, da escludere che la stessa storia sia replicata già nel 2022 anche da quella della Giulia. Con queste novità Stellantis completa l’elettrificazione di tutti suoi brand, tanto più che entrano nel vivo le vendite sia delle Peugeot 308 e dell’Opel Astra, subito proposte anche in versioni ibride alla spina, e sta arrivando la nuova generazione della Jeep Grand Cherokee, anch’essa offerta anche ibrida plug-in.

Audi A6 e-tron concept. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere svelata la versione di serie della nuova berlina elettrica che porta al debutto l’inedita piattaforma Ppe

Inoltre, nei prossimi mesi si vedranno anche il suv Maserati Grecale, ibridizzato, e debutterà la nuova Granturismo full-electric. Come accennato, sebbene forse anche obtorto collo, l’elettrificazione si estende sempre più anche in iconici brand italiani come Ferrari e Lamborghini. Infatti, il Cavallino Rampante è pronto sia a commercializzare la “piccola” 296 GTB ibrida plug-in che riporta in scena anche un motore V6 sia a debuttare tra le ruote alte con il suv secondo Maranello, ovvero la Purosangue, elettrificato in vari step. Invece, il Toro sta approntando l’erede dell’Aventador che sarà il primo modello ibrido di serie della famiglia.