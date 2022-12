Auto, nel 2023 elettriche e tanti suv monopolizzeranno la scena

Ascolta la versione audio dell'articolo

I l prossimo anno la metamorfosi del settore automobilistico procederà secondo copione. Infatti, arriveranno tanti nuovi modelli in gran parte crossover e suv che nei listini sostituiranno anche vetture tradizionali e le proposte full-electric saranno così numerose come mai era capitato sinora.

Un esempio lampante di questo scenario lo danno i numerosi marchi del gruppo Stellantis. Accanto al baby-suv Avenger della Jeep proposto anche in versione Bev arriveranno analoghe proposte dell’Alfa Romeo e della Fiat. Jeep proporrà anche il suo secondo modello full-electric, il Recon più un 4x4 duro e puro che un suv, mentre il brand italiano presenterà anche l’erede della Panda che si baserà sull’inedita piattaforma Stla Small e sarà elettrica. Sulla stessa base dovrebbe poggiare anche la Citroën C3, declinata solo nella versione Aircross. Peugeot, dal canto suo, accanto alla fastback 408 piazzerà la versione elettrica della 308, la rinnovata e-208 e le nuove interpretazioni dei suv 3008 e 5008 proposte anche in varianti mild-hybrid. In casa Opel entreranno sia la full-electric Astra-e sia le interpretazioni sportive Gse della stessa Astra e del suv Grandland, entrambe con powertrain ibridi plug-in. Il 2023 sarà anche l’anno delle prime full-electric della Maserati, poiché oltre alla Granturismo Folgore dovrebbe debuttare anche l’omonima Grecale.

Nel gruppo Volkswagen la marcia verso la massima espressione dell’elettrificazione procederà nella famiglia “solo Bev” e-tron dell’Audi con i suv Q8 e Q6 assieme alla gamma A6, con il ruote alte Terramar della Cupra e la versione Rs del crossover Skoda Enyaq. Il brand capogruppo proporrà come novità di punta l’erede della Passat che sarà solo full-electric. Inoltre, presenterà la nuova serie della Tiguan oltre agli aggiornamenti della piccola T-Cross e del grosso Touareg. Per quanto riguarda la Porsche si vedrà la nuova generazione della Macan che sarà sarà solo full-electric, mentre alla Lamborghini l’elettrificazione partirà ufficialmente con l’erede dell’Aventador che sarà plug-in. L’architettura Meb dei modelli elettrici Volkswagen sosterrà anche la seconda Ford full-electric: un crossover che prenderà il posto della Mondeo. Il gruppo Bmw proporrà come novità di punta la nuova generazione della serie 5 che, subito, sarà affiancata dal modello elettrico i5. Ma non è tutto perché nel 2023 arriveranno anche la quarta generazione della Mini che sarà proposta anche nella versione a emissioni zero sviluppata con Great Wall, la Aceman nativa elettrica e la nuova Countryman che, per la prima volta, offrire anche una versione elettrica. Inoltre, ci sarà anche un primo modello elettrico firmato dalla Rolls Royce: il coupé Spectre. L’anno prossimo anche la Lotus si cimenterà, in un sol colpo, nel mondo degli elettroni e in quello dei modelli a ruote alte con la Eletre. Le novità Volvo del 2023 saranno i suv elettrici EX90 (da poco svelato) e il compatto Xc20, mentre suo il marchio Polestar debutterà nel mondo a emissioni zero con la berlina Polestar 2.Nella sfilza di novità delle Mercedes spiccano le full-electric EQE suv e Smart #1, che è un crossover di taglia compatta tendente al medio. Ma in rampa di lancio ci sono anche le nuove classe E e classe G, i cui lineamenti anticiperanno quelli del modello a batteria EQG. La Renault amplierà lo schieramento E-Tech oltre con la R5 anche con la nuova Scenic che non sarà più una monovolume ma un crossover, ma procederà anche con l’aggiornamento della Clio e il completamento della famiglia del suv Austral.

Dacia potrebbe aggiornare la Spring dopo avere lanciato la Jogger ibrida con il powertrain delle “cugine” Renault.

Hyundai accanto alla Ioniq6 porrà il suv a sette posti Ioniq7 assieme alla nuova serie della Kona che proporrà ancora una versione elettrica, mentre la consanguinea Kia presenterà il grosso ruote alte anch’esso con abitacolo a sette posti Ev9. Le prossime novità della Toyota sarano le nuove generazioni del crossover Ch-r e della Prius, entrambe sempre offerte con powertrain full-hybrid.