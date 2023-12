Auto, nel 2024 margini dei fornitori sotto pressione. Sos agli investitori

I cinesi si avvantaggiano

Eppure l’Europa, nonostante i costi molto alti, rimane uno dei mercati con le maggiori opportunità per i costruttori automobilistici. «Al punto - continua Leone - che tutti i grandi player cinesi stanno valutando iniziative industriali per penetrare il mercato continentale. Da Byd, che punta a 200mila vetture vendute in Europa nel 2023, a Great Wall, che punta al mercato tedesco, e ad aprire una fabbrica in Europa. Polestar ha in programma l’apertura di un impianto in Finlandia. La campagna di rilocalizzazione in Europa, che ha il sostegno economico del governo di Pechino, fa il paio con la filosofia del nearshoring per avvicinarsi ai clienti finali. Questa combinazione di fattori permette ai player cinesi di continuare a mantenere una competitività di costo e di prezzo che i nostri Oem non hanno. Ed è anche il caso di player di altre industrie che, dopo la pandemia, hanno ricreato parte della loro struttura in Europa. Sono garantiti flessibilità di gestione, livello di servizio e possibilità di dialogare più velocemente con i partner. Certo, questo processo per le aziende europee è sinonimo di aumento dei costi, che i cinesi riescono ad ammortizzare grazie al sostegno pubblico».

L’importanza degli stakeholder finanziari

Un dato che salta agli occhi, nel report, è che il 90% delle aziende ritiene di dover migliorare la gestione del capitale circolante. «Un ruolo importante, oltre ai player del settore, lo possono giocare anche gli stakeholder finanziari. Il sovraindebitamento pone un rischio forte di shock, di aziende che vadano in crisi e che, a cascata, mettano in difficoltà i produttori. Riuscire a trovare dei partner finanziari che investano, promuovano il consolidamento, creando player forti, che possano andare sui mercati esteri ed essere partner credibili per i costruttori, può diventare una delle strade utili».

La sfida della sostenibilità

Colpisce quel quasi 100% di intervistati che dichiara di credere nel valore che può essere creato allineandosi ai criteri Esg. «C’è sicuramente una tendenza a un consumo più sostenibile, soprattutto da parte delle nuove generazioni, che un po’ per moda, un po’ per reale consapevolezza, chiedono strategie di sostenibilità vere. Se guardiamo, però, ai mercati finanziari, nel corso dell’ultimo anno, le performance dei fondi dedicati o focalizzati sull’Esg hanno subito una flessione, indicando che la strada per distanziarsi da un’infrastruttura energetica ad alta intensità carbonica è ancora lunga. Tornando al settore automotive - conclude Leone - la vera sfida in termini di sostenibilità non sta nell’utilizzo dell’oggetto automobile ma nell’intera value chain, che resta ancora profondamente tradizionale».

