Auto 2024, le novità in arrivo marca per marca dalla A alla Z

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Il Risiko dell’automotive attira sempre più giocatori cinesi attraverso presenze dirette, joint-venture e marchi creati apposta per il mercato europeo. I nuovi arrivati da un lato infastidiscono quelli occidentali che già devono fare i conti con i costi e le norme della transizione green, ma da un altro lato li stimolano a spingere l’acceleratore nei confronti della digitalizzazione, della guida semi-assistita e, ovviamente, delle tecnologie dell’elettrificazione per offrire auto sempre più all’avanguardia. Ecco marca per marca quali sono le auto che verranno.

Abarth, con la 600e prosegue l’elettrificazione

Il marchio prosegue la sua corsa elettrica con la 600e, che attendibili rumors indicano bimotore con una potenza superiore ai 200 cavalli e a trazione integrale.

Loading...

Alfa Romeo, la prima elettrica è il baby-suv Milano

In arrivo c’è il baby-suv elettrico che si chiama Milano ed è strettamente imparentato con la Jeep Avenger e la Fiat 600e, ma vanta una messa a punto generale rivolta a rispettare il tipico feeling di guida del marchio.

Audi, le star sono la Q6 e-tron e la rinnovata A3

La versione definitiva del suv Q6 e-tron esposto come concept allo Iaa di Monaco a settembre allargherà la gamma nativa elettrica dell’Audi portando al debutto la nuova architettura Ppe. Verso la fine del 2024 dovrebbe debuttare l’aggiornamento dell’A3 Sportback, ma si potrebbe anche vedere la A6 e-tron Avant.

Byd, i suv Seal U e Tang rinforzano l’offensiva

Il brand numero 1 al mondo del settore Nev, ovvero New energy vehicle che raggruppa le auto ibride alla spina e le full-electric, aggiunge ai modelli elettrici con cui è arrivato in Europa i suv Seal U elettrico e plug-in hybrid e Tang full-electric.