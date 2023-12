Auto 2024, tutte le novità in arrivo Elettriche e cinesi dominano la scena

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il panorama delle auto che debutteranno il prossimo anno è costellato dallo scontato proliferare di quelle elettriche e in maniera più accentuata del previsto da quelle cinesi, molte “sotto copertura”. Ecco cosa vedremo nel 2024.

I marchi italiani di Stellantis presenteranno il suv compatto Alfa Romeo Milano anche elettrico e la Fiat 600e Abarth, la quarta serie della Fiat Panda e la nuova Lancia Ypsilon, che saranno entrambe anche full-electric. L’offensiva del gruppo italo-francese poggerà anche sulle versioni a batteria delle nuove Citroën C3 e Peugeot 3008 e 5008, oltre che delle nuove serie dei suv Opel Grandland e Crossland. Nel 2024 Jeep presenterà la Recon, interpretazione elettrica della mitica Wrangler. Ferrari oltre a proporre l’hypercar ibrida 499P Modificata presenterà una nuova Gt con motore V12, quasi sicuramente ibrido.

Alfa elettrica. Alfa Romeo Milano debutterà ad aprile e sarà la prima elettrica del Biscione.

Citroën C3, elettrica e termica rilancia il concetto auto abbordabile

Proposte elettrizzanti arriveranno anche dai marchi tedeschi. Il 2024 sarà l’anno del suv Audi Q6 e-tron che porta al debutto la inedita piattaforma PPE, della gamma elettrica Volkswagen Id.7 formata anche dalla station wagon Tourer, ovvero l’avatar a elettroni della Passat che adesso è solo station wagon e il rinnovato suv Tiguan, ora anche mild e plug-in hybrid. Cupra lancerà i suv Tavascan elettrico e Terramar ibrido plug-in, mentre Skoda proporrà le nuove generazioni della Superb e del suv Kodiaq e presenterà quello compatto elettrico Elroq. Lamborghini proseguirà a elettrificare la gamma con ibride plug-in affiancando all’hypercar Revuelto, l’erede dell’Huracan e una versione della Urus. In casa Porsche arriverà la nuova Macan solo elettrica, ma ai nastri di partenza assieme alla nuova Panamera dovrebbe arrivare anche la rinnovata 911, che dovrebbe essere anche ibrida. La Bmw accanto alla nuova X2 adesso anche elettrica metterà la Serie 5 Touring anche con powertrain elettrici e potrebbe già fare vedere i primi modelli della Neue Klasse: le nuove serie 4 e X3, anche elettrica. Mini si consacrerà alla trazione elettrica sia con la nuova generazione della Cooper e l’inedita Aceman nate dalla joint venture con Great Wall Motor che le produce in Cina sia con la Countryman. Mercedes presenterà la mini-classe G elettrica e commercializzerà la Cle Cabriolet, i restyling delle full-electric Eqa ed Eqb e la sportivissima Amg Gt ibrida. La star della Smart dell’era Mercedes-Geely sarà il suv coupé elettrico #3. Ford avvierà le vendite del suv elettrico Explorer da cui deriverà una variante coupé e presenterà la rinnovata Puma, che offrirà anche una versione elettrica. L’offensiva a elettroni del gruppo Renault sarà affidata al remake elettrico della R5 e al suv full-electric Scénic E-Tech, nonché al suv coupé Rafale e alla nuova serie della Captur. Per il gruppo francese avrà un ruolo importante anche la terza serie della Duster che apre l’era elettrificata della Dacia.

Dacia Duster terza serie che punta su stile e motori ibridi;

Dalla Cina arriveranno le elettriche Ex30 ed Ex90 della Volvo che appartiene alla cinese Geely, così come il filante suv full-electric 4 del brand satellite Polestar. Sotto i riflettori ci saranno anche la Range Rover Elctric e ovviamente nuove Tesla: la Model 3 aggiornata e lo stravagante pick-up Cybertruck. Volgiamo ancora più lo sguardo a Oriente con la britannica Lotus che si dedica nuovamente alla trazione elettrica con la berlina coupé Emeya, che ha tanta tecnologia di mamma Geely. Rientra in questo gruppo anche il brand Zeekr, che proporrà l’urban suv X. Dalla Cina la Byd manderà i suv Seal U sia elettrico sia plug-in e Tang full-electric. Completeranno l’offensiva cinese i suv dei brand Jaecoo e Omoda creati per l’Europa dal gruppo Chery, la roadster elettrica Mg Cyberster e i modelli a batteria della Gwm, ovvero la Great Wall Motors.

La nuova Mercedes CLE Cabrio

Renault Scénic E-Tech con batteria fino a 600 km di autonomia e la Lexus LBX, modello che segna l’ingresso negli urban suv del marchio di lusso del gruppo Toyota

Peugeot 3008 è la prima vettura di Stellantis su architettura STLA Medium nativa per auto elettriche.

Byd Seal (nella foto), finalista dell’Auto dell’anno, esprime doti in grado di impensierire i brand storici

Sul fronte della mobilità a emissioni zero la coreana Kia accanto al grosso suv Ev9 porrà il compatto Ev3 e l’aggiornamento della Sorento, mentre Hyundai proporrà il suv elettrico Ioniq 7 assieme alla nuova generazione del Santa Fe, che riconferma i motori termici e ibrido plug-in. Le novità Toyota saranno la C-hr adesso anche ibrida plug-in e l’elettrica bZ3x. Honda commercializzerà il suv compatto full-electric e:Ny1 e la Subaru l’erede della Xv: la Crosstrek ibrida. Suzuki lancerà la quarta generazione della compatta Swift ibrida. Da Nissan sono attese la nuova Micra che diventa anche elettrica e la full-electric Leaf che diventa un suv.